Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями

Вещевая часть клада состоит из 83 предметов. В их числе одна хрустальная шарообразная и девять стеклянных бусин, бронзовая позолоченная подвеска и 72 украшения из серебра. Среди них — пластинчатый широкосрединный гладкий перстень и височное однобусинное зерненое кольцо, 16 одинаковых сферических пуговиц с крупными ушками. Один из наиболее выразительных предметов — серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Такие кресты, получившие название «кресты скандинавского типа», представляют собой одну из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века.