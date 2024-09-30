Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад Х века с монетами и украшениями, сообщил Института археологии РАН.

Источник: © РИА Новости

Новгородская экспедиция Института археологии РАН в июле-сентябре провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода (на улице Воздвиженская, 6).

«Неожиданным и сенсационным событием при завершении работ в центральной части раскопа стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. В кладе около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Его вес составляет около 3 килограммов. По названию средневековой улицы и раскопа комплекс назван Воздвиженским», — говорится в сообщении.

Основная масса денежной составляющей комплекса представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. Дирхамы Арабского халифата выпущены правителями из династий Умайадов и Аббасидов в Васите, Мадинат ас-Саламе (Багдаде), Сук ал-Ахвазе, Амиде и других местах на территории современных Ирака, Ирана и Турции. Множество монет клада принадлежат амирам из среднеазиатской династии Саманидов. Саманидские дирхамы выпущены в Андарабе, Балхе, Бухаре, Самарканде и Шаше.

В кладе также есть сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591−628), германский денарий императора Оттона I (936−973) и девять византийских милиарисиев: восемь императора Константина VII Порфирогенета (945−959) и один — Иоанна Цимисхия (969−976). Драхма, денарий и все милиарисии Константина VII имеют приклепанные ушки, что говорит об их использовании в качестве привесок.

Вещевая часть клада состоит из 83 предметов. В их числе одна хрустальная шарообразная и девять стеклянных бусин, бронзовая позолоченная подвеска и 72 украшения из серебра. Среди них — пластинчатый широкосрединный гладкий перстень и височное однобусинное зерненое кольцо, 16 одинаковых сферических пуговиц с крупными ушками. Один из наиболее выразительных предметов — серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Такие кресты, получившие название «кресты скандинавского типа», представляют собой одну из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века.

По предварительным данным, сокрытие Воздвиженского клада относится ко второй половине 970-х годов. Более точно о времени его захоронения можно будет говорить после определения всех восточных монет.