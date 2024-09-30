Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями

Новгородская экспедиция Института археологии РАН в июле-сентябре провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода (на улице Воздвиженская, 6).
«Неожиданным и сенсационным событием при завершении работ в центральной части раскопа стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. В кладе около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений. Его вес составляет около 3 килограммов. По названию средневековой улицы и раскопа комплекс назван Воздвиженским», — говорится в сообщении.
Основная масса денежной составляющей комплекса представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. Дирхамы Арабского халифата выпущены правителями из династий Умайадов и Аббасидов в Васите, Мадинат ас-Саламе (Багдаде), Сук ал-Ахвазе, Амиде и других местах на территории современных Ирака, Ирана и Турции. Множество монет клада принадлежат амирам из среднеазиатской династии Саманидов. Саманидские дирхамы выпущены в Андарабе, Балхе, Бухаре, Самарканде и Шаше.
В кладе также есть сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591−628), германский денарий императора Оттона I (936−973) и девять византийских милиарисиев: восемь императора Константина VII Порфирогенета (945−959) и один — Иоанна Цимисхия (969−976). Драхма, денарий и все милиарисии Константина VII имеют приклепанные ушки, что говорит об их использовании в качестве привесок.
Вещевая часть клада состоит из 83 предметов. В их числе одна хрустальная шарообразная и девять стеклянных бусин, бронзовая позолоченная подвеска и 72 украшения из серебра. Среди них — пластинчатый широкосрединный гладкий перстень и височное однобусинное зерненое кольцо, 16 одинаковых сферических пуговиц с крупными ушками. Один из наиболее выразительных предметов — серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Такие кресты, получившие название «кресты скандинавского типа», представляют собой одну из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века.
По предварительным данным, сокрытие Воздвиженского клада относится ко второй половине 970-х годов. Более точно о времени его захоронения можно будет говорить после определения всех восточных монет.