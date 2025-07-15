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Археологи обнаружили в турецком Олимпосе сакральное послание для верующих

Олимпос — руины древнего города, расположенные близ Кемера в Турции.

Археологи обнаружили перед входом в древнюю христианскую церковь в турецком Олимпосе надпись для верующих, пишет Daily Mail.

«Олимпос продолжает удивлять нас своим богатым мозаичным наследием. Послание было создано с помощью цветных плиток, выложенных на земле и образующих круглую форму. Мозаичная надпись, размещенная прямо у входа в церковь, гласит: “Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем”», — рассказал доцент Университета Памуккале и руководитель раскопок Гёкчен Кутулус Озтаскин.

По его словам, также удалось раскопать мозаики с именами благотворителей, пожертвовавших на строительство храма. Он добавил, что церковь построили в 5 веке нашей эры.

По данным издания, раскопки в Олимпосе идут с 2006 года. Археологи обнаружили: церкви № 1 и 3, входной комплекс, Епископский дворец, мост, мавзолей ликийского правителя Марка Аврелия Археполя, мозаичное здание, саркофаг Антимаха и монументальные гробницы.

Олимпос — руины древнего города на юго-западе Турции, они находятся близ деревни Чиралы, недалеко от курортного Кемера.