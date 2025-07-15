Археологи обнаружили в турецком Олимпосе сакральное послание для верующих

«Олимпос продолжает удивлять нас своим богатым мозаичным наследием. Послание было создано с помощью цветных плиток, выложенных на земле и образующих круглую форму. Мозаичная надпись, размещенная прямо у входа в церковь, гласит: “Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем”», — рассказал доцент Университета Памуккале и руководитель раскопок Гёкчен Кутулус Озтаскин.