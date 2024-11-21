Археологи обнаружили в Сирии древнейший в мире алфавит

«Раньше ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или где-то поблизости от него примерно в 1900 году до н. э. Но эти артефакты старше и происходят из другой области. Это позволяет предположить, что алфавит может иметь совершенно другое происхождение, чем мы думали раньше», — заявил профессор археологии Гленн Шварц.