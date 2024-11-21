Археологи обнаружили в Сирии древнейший в мире алфавит

Археологи из Университета Джонса Хопкинса (США) нашли древнейшие свидетельства алфавитного письма. В гробнице Умм-эль-Марра (Сирия), где располагался один из древнейших городов Ближнего Востока, были найдены глиняные цилиндры с выгравированными символами, которые датируются 2400 годом до н. э. Это на 500 лет старше любых других известных алфавитов. Об этом сообщает портал Phys.org.
Исследователи предполагают, что надписи на цилиндрах могли использоваться как «этикетки», указывающие на содержимое сосудов, их происхождение или владельцев. Надписи пока не удалось расшифровать. Радиоуглеродный анализ подтвердил возраст находок — они относятся к раннему бронзовому веку.
«Раньше ученые считали, что алфавит был изобретен в Египте или где-то поблизости от него примерно в 1900 году до н. э. Но эти артефакты старше и происходят из другой области. Это позволяет предположить, что алфавит может иметь совершенно другое происхождение, чем мы думали раньше», — заявил профессор археологии Гленн Шварц.
Профессор отметил, что алфавит произвел революцию в письменности. Она стала доступной для людей, не принадлежавших к царской семье и знати.
«Алфавитная письменность изменила то, как люди жили, как они мыслили, как они общались», — подчеркнул профессор.
Открытие стало результатом 16-летних раскопок, которые проводила международная команда под руководством Шварца и его коллег из Амстердамского университета. Помимо цилиндров, в одной из гробниц исследователи обнаружили шесть скелетов, золотые и серебряные украшения, наконечник копья, керамические сосуды и кухонную утварь.
В 2023 году археологи расшифровали утерянный алфавит, созданный 3 тыс. лет назад. Благодаря новому анализу выяснилось, что таблички, вероятно, были созданы хананеями — древним семитским народом, который жил в регионе Ханаан на территории современных Израиля, Палестины, Ливана, а также частично Иордании и Сирии. Письмена табличек имеют сходство с протосинаитской письменностью и протоканаанским алфавитом, что указывает на их возможное родство с древнеегипетской письменностью.
До этого лингвисты Кельнского университета расшифровали систему письма, принадлежавшую Кушанскому царству — одному из влиятельных государств в истории Центральной Азии. Кушанский шрифт не могли разгадать более 70 лет.