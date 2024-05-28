Археологи обнаружили в Херсонесе детали античного водяного колеса

Гинькут рассказала, что сама площадь исследовалась еще в середине 19 века, когда в центральной части древнего города был построен собор в честь святого князя Владимира, принявшего крещение в Херсоне. Тогда при строительстве храма разбирали только самые верхние постройки, а фундаменты углубляли под контуры здания. Однако согласно современным требованиям площади исследования были увеличены, и в результате найден этот колодец.