Археологи обнаружили настольную игру, в которую играли 4000 лет назад

В древности настольные игры были популярны на региональном уровне, это говорит о том, что они помогали соединять культуры, которые регулярно взаимодействовали друг с другом. С помощью игры «Пятьдесят восемь лунок», вероятно, удавалось достигнуть этой цели во втором тысячелетии до нашей эры и в Египте, и в юго-западной части Азии. Это была единственная настолка, в которую играли во всем регионе.