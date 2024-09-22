Археологи обнаружили настольную игру, в которую играли 4000 лет назад

В Азербайджане археологи нашли шесть рисунков, высеченных на поверхности скал. Они датируются примерно 2000 годом до н. э., и каждый из них напоминает узоры, характерные для древней настольной игры под названием «Гончие и шакалы». Найденные наскальные изображения являются современниками ранее обнаруженного примера игры родом из гробницы правительственного чиновника древнего Египта.
Археологи Лейденского университета в Нидерландах и Исторического общества Миннесоты уверены, что место новой находки помогает понять, откуда родом древнейшая настольная игра, которую также называют «Пятьдесят восемь лунок». Она могла бы появиться в юго-западной Азии, а не в Египте, как предполагали эксперты ранее.
Но где бы игра ни возникла, открытие помогает сделать очень важный вывод: настолки были отличным способом налаживать социальные связи. Азербайджанские артефакты, вероятно, использовались скотоводами.
В древности настольные игры были популярны на региональном уровне, это говорит о том, что они помогали соединять культуры, которые регулярно взаимодействовали друг с другом. С помощью игры «Пятьдесят восемь лунок», вероятно, удавалось достигнуть этой цели во втором тысячелетии до нашей эры и в Египте, и в юго-западной части Азии. Это была единственная настолка, в которую играли во всем регионе.
История настольных игр насчитывает тысячи лет. «Гончие и шакалы» — названные игры, где фигурки обладали головами либо собак, либо диких животных. По правилам, два игрока перемещают фигуры по дорожке в попытке добраться до финиша первым. Игровая доска имеет 58 отверстий, фигуры — пять гончих и пять шакалов — размещаются в лунках, когда игроки перемещаются по игровому полю. Предположительно, выигрывает тот игрок, который первым соберет все свои фигурки на игровой доске.
На сегодняшний день было обнаружено около 70 игровых досок для «Гончих и шакалов», многие из них найдены в Египте. К ним относится самый старый датированный образец, который был обнаружен в гробнице в Эль-Ассасифе. Предположительно, он был создан где-то между 2064 и 1952 годами до нашей эры. Исходя из этого, предполагалось, что игра возникла в Египте и распространилась оттуда.