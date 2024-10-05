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Археологи обнаружили гробницу дочери правителя Древнего Египта

Международная команда археологов из Германии и Египта обнаружила гробницу возрастом четыре тысячи лет, принадлежавшую дочери правителя древнеегипетской провинции Асьют Джефаихапи.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи уточнили, что дочь Джефаихапи звали Иди. Она скончалась в возрасте менее 40 лет и имела проблемы с одной из ног. Ее отец правил Асьютом в период Среднего царства Египта.

Оба саркофага находятся в хорошем состоянии и покрыты сложными текстами, призванными помочь усопшим в пути в царство мертвых. Одна из найденных деревянных фигурок изображает женщину, которая, возможно, является самой Иди.

Ученые отметили, что за последние 130 лет в Асьюте было обнаружено множество гробниц и захоронений, некоторые из которых были найдены в результате незаконных раскопок, сообщили на сайте министерства туризма и древностей Египта.

До этого исследователям удалось обнаружить древние артефакты, якобы доказывающие тот факт, что инопланетяне посещали Землю пять тысяч лет назад. Металлические пластины, найденные в Египте, были помечены письменами на неизвестном языке.