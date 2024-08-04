Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Археологи обнаружили горшок, наполненный золотыми древнегреческими монетами

Ученые выдвинули предположение на этот счет.

Источник: Notion Archaeological Project, University of Michigan

В Турции археологи обнаружили горшок, переполненный древнегреческими монетами. Золотые монеты были найдены под домом в Нотиумн, древнегреческом городе на западе Турции. На них изображена фигура стоящего на коленях лучника, классический дизайн, выпущенный Персидской империей. Согласно заявлению Мичиганского университета, валюта, вероятно, была отчеканена в Сарде, расположенном в 97 километрах к северо-востоку от Нотиума.

Исследователи считают, что наемники использовали клад в качестве оплаты, но неясно, почему они его похоронили. Обнаружение такой ценной находки в контролируемых археологических раскопках очень редко. Ученые думают, что никто не хоронит клад с монетами, не намереваясь забрать их. Так что только самое серьезное несчастье может объяснить сохранение такого сокровища.

Несколько подсказок указывают на то, что монеты были высечены где-то в пятом веке до нашей эры.

В последние несколько лет в месте, где было обнаружено сокровище, находили и другие артефакты — фрагменты керамики, изготовленные в пятом веке до нашей эры. Они были спрятаны в стенах стенах дома, который относится к эллинистическому периоду.

Эллинистический период наступил после смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. и продлился до завоевания окончательного эллинистического царства Рима в 31 году до н. э. В шестом веке до нашей эры Нотиум был включен в состав Персидской империи вместе с другими греческими городами. В начале пятого века до нашей эры он был освобожден от персидского правления на некое время, но был реинтегрирован в империю в четвертом веке до нашей эры.

Между 430 и 427 годами до н. э. группа персидских сторонников, а также греческих наемников оккупировали Нотиум. Возможно, эти события и могли привести к захоронению и возможной потере клада.