Археологи обнаружили горшок, наполненный золотыми древнегреческими монетами

Эллинистический период наступил после смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. и продлился до завоевания окончательного эллинистического царства Рима в 31 году до н. э. В шестом веке до нашей эры Нотиум был включен в состав Персидской империи вместе с другими греческими городами. В начале пятого века до нашей эры он был освобожден от персидского правления на некое время, но был реинтегрирован в империю в четвертом веке до нашей эры.