Археологи обнаружили горшок, наполненный золотыми древнегреческими монетами

В Турции археологи обнаружили горшок, переполненный древнегреческими монетами. Золотые монеты были найдены под домом в Нотиумн, древнегреческом городе на западе Турции. На них изображена фигура стоящего на коленях лучника, классический дизайн, выпущенный Персидской империей. Согласно заявлению Мичиганского университета, валюта, вероятно, была отчеканена в Сарде, расположенном в 97 километрах к северо-востоку от Нотиума.
Исследователи считают, что наемники использовали клад в качестве оплаты, но неясно, почему они его похоронили. Обнаружение такой ценной находки в контролируемых археологических раскопках очень редко. Ученые думают, что никто не хоронит клад с монетами, не намереваясь забрать их. Так что только самое серьезное несчастье может объяснить сохранение такого сокровища.
В последние несколько лет в месте, где было обнаружено сокровище, находили и другие артефакты — фрагменты керамики, изготовленные в пятом веке до нашей эры. Они были спрятаны в стенах стенах дома, который относится к эллинистическому периоду.
Эллинистический период наступил после смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. и продлился до завоевания окончательного эллинистического царства Рима в 31 году до н. э. В шестом веке до нашей эры Нотиум был включен в состав Персидской империи вместе с другими греческими городами. В начале пятого века до нашей эры он был освобожден от персидского правления на некое время, но был реинтегрирован в империю в четвертом веке до нашей эры.
Между 430 и 427 годами до н. э. группа персидских сторонников, а также греческих наемников оккупировали Нотиум. Возможно, эти события и могли привести к захоронению и возможной потере клада.