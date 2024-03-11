Археологи обнаружили древнейшие следы от примитивного плуга в Швейцарии

Обнаружены древнейшие следы от примитивного плуга в Европе, используемого еще в эпоху неолита, сообщает портал Arkeo News. Исследование было опубликовано в журнале Nature.
Археологические раскопки команды специалистов из Франции и Швейцарии подтвердили, что следы принадлежат временному интервалу между 5100 и 4700 годами до н.э., а значит, уже тогда люди использовали силы тягловых животных, хотя раньше данные об этом относились к периоду на тысячелетие позже. Находки сделаны в ходе раскопок на территории стоянки Anciens Arsenaux в швейцарском Сьоне.
На названном участке в Сьоне имеются параллельные борозды и вмятины в земле, похожие на следы, оставленные плугом, который протаскивали сквозь почву, а также отпечатки копыт, указывающих на то, что тянущая сила исходила от домашнего крупного рогатого скота или волов.
Поскольку древние следы от плуга легко стираются в результате эрозии или последующего земледелия, эта находка представляет особую важность. Единственная причина, по которой борозды в Сьоне сохранились, — аллювиальные отложения ближайшего водоема их защитили, сохранив под собой отпечатки борозд в слоях почвы.
До этого самые убедительные доказательства того, что животные тянули подобные плугам орудия в европейском сельском хозяйстве, были получены из мест на севере Германии и Дании. Предыдущие факты датировались возрастом примерно 3700 лет.
В прошлом доказательствами того, что люди в таких регионах, как Анатолия (на территории современной Турции) и на Балканах, иногда использовали крупный рогатый скот в качестве тяги начиная с седьмого тысячелетия до н.э., были факты нахождения костей животных. С другой стороны, это первое конкретное доказательство широкого распространения плужного земледелия, обнаруженное в доисторической археологии, пишет портал. Исследователи смогли уверенно датировать артефакты, проведя подробное радиоуглеродное исследование органических материалов, обнаруженных в почве.
Следы от плуга являются прямым и убедительным свидетельством использования животной тяги уже на ранних этапах неолитизации. Этот факт дал ученым новое понимание о периоде, когда европейские древние люди начали осваивать инновации в сельском хозяйстве для увеличения урожая, не полагаясь только на ручной труд.
Ранее ученые обнаружили в Швейцарии древний наконечник для стрел, изготовленный из метеорита. Артефакт имеет длину около 39,3 мм и весит всего 2,904 г. На нем есть следы березовой смолы, которой наконечник приклеивался непосредственно к стреле.