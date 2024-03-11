Археологи обнаружили древнейшие следы от примитивного плуга в Швейцарии

Археологические раскопки команды специалистов из Франции и Швейцарии подтвердили, что следы принадлежат временному интервалу между 5100 и 4700 годами до н.э., а значит, уже тогда люди использовали силы тягловых животных, хотя раньше данные об этом относились к периоду на тысячелетие позже. Находки сделаны в ходе раскопок на территории стоянки Anciens Arsenaux в швейцарском Сьоне.