Археологи обнаружили, что в пирамидах хоронили не только знатных людей

Считается, что в Древнем Египте в пирамидах хоронили разве что богатых — только тех, кто может себе это позволить. Но в пирамидах в Томбосе, что находится на территории современного Судана на границе с Египтом, археологи обаружили скелеты, которые способны переписать историю древних захоронений. Исследование было опубликовано в издании Journal of Anthropological Archaeology.
Томбос — археологический памятник, ставший важным колониальным центром после того, как Египет завоевал Нубию около 1500 года до н. э. Считается, что население Томбоса состояло из мелких чиновников, специалистов, ремесленников и писцов. Ранее археологи обнаружили здесь руины по меньшей мере пяти пирамид из глиняного кирпича. В некоторых из них находились человеческие останки, керамические изделия, в том числе большие кувшины и вазы. Самый большой комплекс пирамид принадлежал Сиамону — шестому фараону Египта из 21-й династии, которая правила с 1077 по 943 год до н. э. Он включал в себя большой двор-часовню, был украшен погребальными конусами.
Но кроме того, археологи нашли в пирамидах Томбоса скелеты с явными следами интенсивной физической активности. То есть, при жизни эти люди занимались тяжелым физическим трудом. Они были низкостатусными рабочими, а вовсе не богатыми и привилегированными королевскими особами. Несмотря на это, их, как и знать, хоронили в пирамидах.
Эксперты, слова которых приводит издание Daily Mail, отмечают, что в целом в таком положении дел мало удивительного — в пирамидах могли хоронить персонал низкого статуса. Но дело еще и в том, что некоторые останки, найденные в Томбосе, принадлежали людям, мало занимавшимся физической активностью, в то время как «владельцы» других были гораздо более активными на протяжении всей своей жизни.
Руководитель исследования, археолог из Лейденского университета Сара Шрейдер, рассказала, что вывод напрашивается сам собой: низкоактивные люди — это знать, живущая в роскоши, а активные — трудолюбивые плебеи. Археолог не исключает, что такие захоронения могут свидетельствовать об одном: рабочих упокаивали вместе с хозяевами, чтобы они продолжали служить им в загробной жизни.
«Если у этих людей действительно был более низкий социально-экономический статус, это противоречит традиционному представлению о том, что в монументальных гробницах хоронили исключительно элиту, — отмечают в статье авторы исследования. — Мы не утверждаем, что эти гробницы были спроектированы, построены и профинансированы этими трудолюбивыми людьми. Скорее, мы утверждаем, что люди с высоким социально-экономическим статусом и официальными титулами, такие как Сиамон, заказывали эти пирамиды для себя, близких членов семьи и слуг».
Вместе с тем ученые подчеркивают: вряд ли в пирамидах покоятся строители усыпальниц. Гипотезу с человеческими жертвоприношениями они также исключили. Ведь к тому моменту, как Томбос перешел под контроль Древнего Египта, свидетельств подобных практик уже практически не было.