Археологи обнаружили, что в пирамидах хоронили не только знатных людей

«Если у этих людей действительно был более низкий социально-экономический статус, это противоречит традиционному представлению о том, что в монументальных гробницах хоронили исключительно элиту, — отмечают в статье авторы исследования. — Мы не утверждаем, что эти гробницы были спроектированы, построены и профинансированы этими трудолюбивыми людьми. Скорее, мы утверждаем, что люди с высоким социально-экономическим статусом и официальными титулами, такие как Сиамон, заказывали эти пирамиды для себя, близких членов семьи и слуг».