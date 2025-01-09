Археологи обнаружили часть храма легендарной царицы Хатшепсут

По словам Хавасса, команда исследователей нашла часть основания храма Хатшепсут, которая располагалась у главного входа в заупокойный храм. Раскопки в этом районе проводились с сентября 2022 года.
Археолог также отметил, что в ходе работы были найдены многочисленные надписи и скальные гробницы, датируемые периодом Среднего царства (2050−1710 гг. до н. э.). «В этих гробницах были обнаружены значимые артефакты, включая керамические столы для жертвенных подношений», — добавил он.
Среди других находок археологической миссии — высеченные в скале захоронения XVII династии, стрелковые луки, гробница Джехути-Меса (смотрителя дворца царицы Тетишери) и часть некрополя Эль-Ассасиф. Также были найдены бронзовые монеты с изображениями Александра Македонского, относящиеся к эпохе Птолемея I (367 — 283 гг. до н. э.).
Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта. В XV веке до нашей эры был вырезан заупокойный храм, находящийся в районе скалы Дейр-эль-Бахри, который был построен во время ее правления. После ее смерти Тутмос III, пасынок Хатшепсут, распорядился разрушить часть скульптур храма.