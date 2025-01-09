Археологи обнаружили часть храма легендарной царицы Хатшепсут

Хатшепсут была одной из немногих женщин-фараонов в истории Древнего Египта. В XV веке до нашей эры был вырезан заупокойный храм, находящийся в районе скалы Дейр-эль-Бахри, который был построен во время ее правления. После ее смерти Тутмос III, пасынок Хатшепсут, распорядился разрушить часть скульптур храма.