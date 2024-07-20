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Археологи обнаружили артефакт, о котором 25 раз упоминается в Библии

Обнаружили его в «Пещере черепов».

Источник: Daily Mail

Археологи обнаружили редкий артефакт, который упоминается в Ветхом Завете. В пещере в Израиле они нашли 3800-летний текстиль цвета «алого червя», красителя, который упоминается 25 раз в Священном Писании.

Красного цвета ткани удалось добиться благодаря тельцам и яйцам насекомых, измельченных для окрашивания одежды. А текстиль состоит из шерстяных нитей, окрашенных в алый цвет. Они были переплетены через неокрашенные льняные нитки, чтобы у кусочка ткани получился решетчатый дизайн.

«Алый червь», упомянутый в Библии, — чешуйчатое насекомое, которое живет в дубе, их вид называется Кермес.

Самки и их яйца производят карминовую кислоту, которая и придает красный цвет. В древности люди собирали жуков, посыпали их уксусом, сушили, а затем измельчали остатки в порошок, который потом использовали для окрашивания ткани и одежды. Красные оттенки, от оранжевого до розового и малинового, обладали историческим символизмом и значением.

Алый краситель называется shani или tola’at shani на иврите (что в переводе означает «малиновый червы»), и эти слова представлены во всем Ветхом Завете либо самостоятельно, либо в сочетании с другими драгоценными красителями — синими и фиолетовыми цветами, добываемыми из морских улиток.

В Левите 14:16 говорится: «А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою».

Глубокий красный цвет также упоминается в Исходе несколько раз, в частности, в главе 26, стихе 1: «Сделай скинию из десяти покрывал крученого льна голубой, пурпурной и алой пряжи с искусно вышитыми на них херувимами».

Использование красного красителя, полученного путем измельчения насекомых, также упоминается в стокгольмском папирусе, который содержит 154 рецепта для окрашивания, окрашивания драгоценных камней, очистки жемчуга и имитации золота и серебра. Упоминание об этом также можно встретить в древних торговых документах, на клинописных табличках из Месопотамии, датируемых 1425 годом до нашей эры.