Археологи обнаружили артефакт, о котором 25 раз упоминается в Библии

Самки и их яйца производят карминовую кислоту, которая и придает красный цвет. В древности люди собирали жуков, посыпали их уксусом, сушили, а затем измельчали остатки в порошок, который потом использовали для окрашивания ткани и одежды. Красные оттенки, от оранжевого до розового и малинового, обладали историческим символизмом и значением.