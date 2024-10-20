Археологи обнаружили 1600-летний римский форт в Турции

Археологи раскопали остатки римского военного сооружения в Турции, датируемого четвертым веком, временем, когда правил император Констанций ІІ. Недавно обнаруженное сооружение было найдено в Хасанкейфе, одном из старейших мест в мире.
Когда римляне приехали в Хасанкейф, они построили форт для патрулирования границы своей империи с Персией. Форт был обнаружен только этим летом группой исследователей во главе с Зекаем Эрдалем, историком искусства.
Историк проконсультировался с экспертами по римской архитектуре, чтобы определить, чему принадлежали большие камни в форме блоков. Выяснилось, что это части техники по строительству стен. Римляне регулярно использовали этот метод для местной общественной постройки.
Мало что известно об этом древнем форте, который когда-то назывался Кефа, от арамейского слова «скала». В 350-х годах Констанций || построил ряд крепостей, включая Кефа, в стратегически важных местах вдоль восточной границы Римской империи, чтобы защитить местное население от персидских вторжений.
Благодаря археологическим раскопкам в Хасанкейфе на протяжении многих лет были обнаружены предметы различных исторических периодов. Артефакты включают в себя фигурку глиняной лошади железного века, цветочные фрески 13−14 века и мусульманские гробы османского периода.
Во время раскопок Эрдал и его команда также нашли 800-летнюю «лечебную чашу» с надписями заклинаний, которые используются в народной медицине. Кроме того, они обнаружили два кольца из кости и полудрагоценного агата, который лучники в средние века, скорее всего, использовали для защиты пальцев.
Из-за строительства плотины Илису на реке Тигр, которое было завершено в 2018 году, большая часть Хасанкейфа была затоплена. Многие древние сооружения и артефакты с тех пор были перенесены в район Археопарка, где до сих пор хранятся в музее под открытым небом.