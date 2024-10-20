Археологи обнаружили 1600-летний римский форт в Турции

Во время раскопок Эрдал и его команда также нашли 800-летнюю «лечебную чашу» с надписями заклинаний, которые используются в народной медицине. Кроме того, они обнаружили два кольца из кости и полудрагоценного агата, который лучники в средние века, скорее всего, использовали для защиты пальцев.