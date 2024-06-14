Археологи нашли в Суздале костяную накладку для шкатулки

В Суздале прошли археологические раскопки. Эксперты исследовали остатки двух усадеб
Так, археологи обнаружили костяную пластину с шестью отверстиями. Это элемент украшения византийской шкатулки (ларца), которую сделали в эпоху средневековья. Такие накладки крепили к деревянной основе с помощью костяных гвоздиков или штифтов.
Внутри найденной пластины вырезано изображение обнаженного воина в плаще в момент атаки. В левой руке он держит щит, в правой — меч. Археологи подчеркивают, что изображение отличает очень искусная резьба, тонкость и проработанность деталей (складок плаща, рельеф мышц воина, распущенные волосы). Все это говорит о мастерстве резчика.
По словам экспертов, сначала такие накладки делали из слоновой кости, но потом в основном стали использовать простую кость домашних или диких животных.
Также археологи нашли хрустальную бусину, костяную шахматную фигурку, свинцовую пломбу, обломок стеклянного браслета, железный ключ, наконечник стрелы, стеклянный сосуд с росписью эмалями и другое.
Ранее в Карелии во время раскопок обнаружили средневековый некрополь под сгоревшим храмом.
Айгуль Сабитова