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Археологи нашли в Суздале костяную накладку для шкатулки

Изделие было сделано в Византии.

Источник: Институт археологии РАН

В Суздале прошли археологические раскопки. Эксперты исследовали остатки двух усадеб XII—XIV вв.еков, располагавшихся в пределах Окольного города. Потом они рассказали о сделанных находках.

Так, археологи обнаружили костяную пластину с шестью отверстиями. Это элемент украшения византийской шкатулки (ларца), которую сделали в эпоху средневековья. Такие накладки крепили к деревянной основе с помощью костяных гвоздиков или штифтов.

Внутри найденной пластины вырезано изображение обнаженного воина в плаще в момент атаки. В левой руке он держит щит, в правой — меч. Археологи подчеркивают, что изображение отличает очень искусная резьба, тонкость и проработанность деталей (складок плаща, рельеф мышц воина, распущенные волосы). Все это говорит о мастерстве резчика.

По словам экспертов, сначала такие накладки делали из слоновой кости, но потом в основном стали использовать простую кость домашних или диких животных.

Также археологи нашли хрустальную бусину, костяную шахматную фигурку, свинцовую пломбу, обломок стеклянного браслета, железный ключ, наконечник стрелы, стеклянный сосуд с росписью эмалями и другое.

Ранее в Карелии во время раскопок обнаружили средневековый некрополь под сгоревшим храмом.

Айгуль Сабитова