Археологи нашли в Суздале костяную накладку для шкатулки

Внутри найденной пластины вырезано изображение обнаженного воина в плаще в момент атаки. В левой руке он держит щит, в правой — меч. Археологи подчеркивают, что изображение отличает очень искусная резьба, тонкость и проработанность деталей (складок плаща, рельеф мышц воина, распущенные волосы). Все это говорит о мастерстве резчика.