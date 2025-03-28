Археологи нашли в Израиле 1200-летний кувшин с «крылатым верблюдом»

Расписной кувшин был обнаружен глубоко под землей, в жилой пещере, где около 1300 лет тому назад, в ранний исламский период, также был построен пресс для отжима оливкового масла. Во время раскопок были найдены два массивных камня, которые были частью механизма пресса. Когда-то между ними был установлен деревянный винт, благодаря которому оливки сдавливались между камнями. Выделяющееся масло стекало в каменный резервуар в центре пресса.