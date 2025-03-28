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Археологи нашли в Израиле 1200-летний кувшин с «крылатым верблюдом»

В ту эпоху в Леванте верблюды были основным транспортом.

Источник: Вокруг Света

Во время раскопок в лесу Ятир, расположенном на Хевронском нагорье, в северной части пустыни Негев, израильские археологи нашли уникальный глиняный кувшин возрастом около 1200 лет. Об этом Vokrugsveta.ru сообщили в Управлении древностей Израиля.

Этот хорошо сохранившийся сосуд, когда-то использовавшийся для хранения жидкостей, украшен нарисованными красной краской геометрическими узорами и изображением каравана животных. Двое из этих животных — верблюды, а третье археологи назвали «крылатым верблюдом», поскольку его видовая принадлежность не ясна, возможно это страус или осел с крыльями.

«Тот факт, что художник решил изобразить на кувшине двух верблюдов, подчеркивает их значимость в период Аббасидов (IX-X века нашей эры). “Корабли пустыни” в то время были ключевым средством наземного транспорта для перемещения товаров и, следовательно, имели решающее значение для экономики», — объясняют ученые.

Расписной кувшин был обнаружен глубоко под землей, в жилой пещере, где около 1300 лет тому назад, в ранний исламский период, также был построен пресс для отжима оливкового масла. Во время раскопок были найдены два массивных камня, которые были частью механизма пресса. Когда-то между ними был установлен деревянный винт, благодаря которому оливки сдавливались между камнями. Выделяющееся масло стекало в каменный резервуар в центре пресса.

Кроме пресса и кувшина, археологи раскопали в этих местах древнюю синагогу. Среди находок были впечатляющие остатки мозаичного пола, свидетельствующие о богатой истории этого объекта и важности, придаваемой ему местным сообществом.

«Около 1500 лет назад регион Ятир был частью области, известной как “Дарома”, где еврейские и христианские общины жили бок о бок, — объяснил Орен Шмуэли из Израильского управления древностей. — Нет сомнений в том, что синагога служила религиозным центром для проживавшего там еврейского населения».