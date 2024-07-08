Археологи нашли в древней канализации статую Гермеса

Гераклея Синитика — древний город, расположенный на юго-западе Болгарии недалеко от границы с Грецией. Он был основан древним македонским царем Филиппом II Македонским между 356 и 339 годами до н. э. на территории нынешнего болгарского региона Пирин Македония. В этот период времени город считался этническим центром, где проживали фракийцы, греки, иллирийцы, кельты и египтяне.