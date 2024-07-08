Археологи нашли в древней канализации статую Гермеса

Группа болгарских археологов во время раскопок древнем городе Гераклея Синитика обнаружила в одной из старинных канализаций хорошо сохранившуюся 2-х метровую мраморную статую, изображающую греческого бога Гермеса.
Гераклея Синитика — древний город, расположенный на юго-западе Болгарии недалеко от границы с Грецией. Он был основан древним македонским царем Филиппом II Македонским между 356 и 339 годами до н. э. на территории нынешнего болгарского региона Пирин Македония. В этот период времени город считался этническим центром, где проживали фракийцы, греки, иллирийцы, кельты и египтяне.
Археологи, руководившие раcкопками, считают, что после землетрясения, разрушившего город примерно в 388 году н. э., статую намеренно поместили в канализацию и засыпали землей. Это объясняет, почему она так хорошо сохранилась до наших дней.
Она [статуя] в очень хорошем состоянии. Ее голова сохранилась, лишь на руках есть несколько сколов.
Археологи также выявили, что статуя была римской копией древнегреческого оригинала. Жители Гераклеи, вероятно, пытались сохранить артефакт даже после того, как христианство было принято в качестве официальной религии в Римской империи.
Все языческое тогда было запрещено, и они [жители Гераклеи Синитики] присоединились к новой идеологии, но, по-видимому, они также продолжади заботились о своих старых божествах.
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Кристина Корчанова