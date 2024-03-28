Археологи нашли редкие артефакты в древних захоронениях между Доном и Кубанью

К числу древнейших относятся находки расколотого каменного сверленого топора и двух бронзовых ножей, один из которых типологически относится к ямной или северокавказской культуре. Второй нож датируется второй половиной — концом II тысячелетия до н. э. В это время на берегу Кубани уже был поселок, существование которого подтверждают найденные фрагменты керамических сосудов позднего периода бронзового века.