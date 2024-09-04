Археологи нашли останки доисторического шипастого слизня

Археолог Гуан Сюй Чжан, совершивший открытие, утверждает, что обнаруженная окаменелость не крупнее пальца, и без лупы он бы даже не понял, что находка представляет из себя что-то ценное. «Поначалу я обозвал ее пакетиком, потому что она напомнила мне полуразложившийся полиэтиленовый пакет», — признается ученый.