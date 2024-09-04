Археологи нашли останки доисторического шипастого слизня

Археологи совершили еще одно открытие, позволяющее понять, какой была жизнь на нашей планете до появления человека: изучили окаменевшие останки гигантских доисторических слизней.
«Бронированные» слизни жили на нашей планете 500 миллионов лет назад, начиная с раннего Кембрийского периода. Об удивительной находке рассказал портал IFLScience. Главная особенность животных — крепкий шипастый панцирь, покрывавший их тело снаружи — сохранилась до наших дней почти без повреждений.
Находку обнаружили на юге Китая, в провинции Юньнань. Ученые объясняют, почему этот вид обнаружили только сейчас: слизни достаточно небольшого размера, и основные ткани их тела (за исключением панциря) очень мягкие, поэтому разлагаются гораздо быстрее, чем 500 миллионов лет.
Археолог Гуан Сюй Чжан, совершивший открытие, утверждает, что обнаруженная окаменелость не крупнее пальца, и без лупы он бы даже не понял, что находка представляет из себя что-то ценное. «Поначалу я обозвал ее пакетиком, потому что она напомнила мне полуразложившийся полиэтиленовый пакет», — признается ученый.
На латыни этот вид называется Shishania aculeata. Первое слово — дань уважения исследователю кембрийского периода, китайскому археологу Ши Шань Чжану, а второе на латыни означает «шипастая».
Сегодня примерно так же поступают крабы, насекомые и даже некоторые грибы.
Ученые считают, что этот слизень или близкие виды могут оказаться общим предком современных устриц и кальмаров, и благодаря ему удастся понять, как моллюски существовали до того, как начали жить внутри раковин.
Впрочем, современные моллюски тоже запросто могут удивить — например, морской заяц, который выращивает раковину не снаружи, а внутри своего тела. Недавно мексиканская купальщица встретила такого моллюска, и даже засняла его на видео.