Археологи нашли одну из самых первых кузнецких мастерских Британии

Источник: DigVentures

Команда археологов DigVentures обнаружила в Уиттенхэм-Клампс кузнецкую мастерскую возрастом около 2700 лет. Об этом сообщает Guardian.

По данным источника, здесь сохранилось практически все, чем пользовались древние мастера — от защитных сильфонов до крошечных кусочков металла, отлетавших в стороны, когда раскаленному железу придавали форму. Вместе с тем до наших дней сохранились остатки здания кузницы и даже неповрежденная фурма. Археологи отметили, что были «совершенно потрясены» подобной находке.

«Разнообразие поразительно. У нас есть почти все детали кузнечной мастерской. Это невероятный восторг — обнаружить что-то подобное. По сути, это позволяет нам заглянуть в прошлое и увидеть, что конкретно могли делать одни из первых британских кузнецов. Единственное, чего мы не нашли — это инструменты», — рассказала Нат Джексон, участница команды DigVentures.

Радиоуглеродное датирование показало, что мастерской пользовались в период между 770 и 515 годами до н.э. — эпоха, когда в Британии только начинали обрабатывать железо. Примерно с 800 г. до н.э. ковка железа стала широко распространенной в стране для изготовления различных инструментов и оружия.

Специалистам также удалось установить, что это была не обычная кузница, а высококвалифицированный производитель крупных и высококачественных железных изделий, в том числе мечей и колес колесниц.

Ранее археологи также нашли ремесленный квартал периода раннего Средневековья на окраине итальянской коммуны Нола. Здесь были обнаружены многочисленные фрагменты керамики, скульптуры из мрамора и известняка, свидетельствующие об активной деятельности ремесленников.