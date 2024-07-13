Археологи нашли одно из самых древних христианских зданий в мире в Бахрейне

Но новая обнаруженная древняя церковь отличается тем, что находится в самом сердце современного поселения. Здание построено очень хорошо, оно состоит из каменных стен, оштукатуренных внутри, и гипсовых полов. Отверстия указывали, где в здании были закреплены двери и скамейки, а на кухне было несколько очагов, сделанных из оснований или верхушек амфор.