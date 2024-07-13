Археологи нашли одно из самых древних христианских зданий в мире в Бахрейне

Археологи обнаружили одно из самых ранних христианских зданий в Персидском заливе — первое физическое свидетельство давно потерянной общины. Радиоуглеродное датирование указывает на то, что здание в Самахидже, Бахрейн, было основано между 4-м и 8-м веками, а впоследствии заброшено после того, как население приняло ислам.
Раскопки, проведенные британскими и бахрейнскими археологами под курганом на деревенском кладбище, помогли обнаружить большое здание с восемью сохранившимися комнатами — кухней, столовой, рабочей комнатой и тремя гостиными. Здание сохранилось, так как на нем была построена мечеть.
Вполне возможно, что здание было дворцом епископа епархии, который в исторических источниках указан как Masmahig. Записи показывают, что отношения между Мешмахигом и центральными церковными властями не всегда были гладкими, в особенности после того, как епископ был отлучен от церкви в 410 году.
Ранее несколько христианских зданий — церквей, монастырей, резиденций — разбросанных вокруг Персидского залива, были найдены в небольших отдаленных местах в Иране, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и восточной Саудовской Аравии.
Но новая обнаруженная древняя церковь отличается тем, что находится в самом сердце современного поселения. Здание построено очень хорошо, оно состоит из каменных стен, оштукатуренных внутри, и гипсовых полов. Отверстия указывали, где в здании были закреплены двери и скамейки, а на кухне было несколько очагов, сделанных из оснований или верхушек амфор.
У обитателей церквушки был хороший уровень жизни: они ели свинину, которая попала под запрет после исламского обращения, рыбу, моллюсков и различные растительные культуры. Обнаружение полудрагоценных бусин из сердолика и многочисленных сломанных керамических изделий индийского происхождения указывает на то, что они были вовлечены в торговлю, особенно с Индией.
Сообщество также использовало стеклянную посуду, включая маленькие бокалы для вина. В здании были найдены шпиндельные волоки и медные иглы, поэтому текстиль, возможно, был изготовлен там для использования в богослужении.
Это первое физическое доказательство несторианской церкви в Бахрейне и дает увлекательное представление о том, как люди в то время жили, работали и поклонялись. Сейчас на этом месте разрабатывается музей для сохранения и представления этого замечательного периода прошлого, который планируется открыть в 2025 году.