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Археологи нашли легендарную подлодку США времен Второй Мировой

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Одно из самых знаменитых суден Второй мировой войны — американскую подводную лодку USS Harder —нашли на дне Южно-Китайского моря, пишет Business Insider со ссылкой на археологический отдел Командования истории и наследия ВМС США.

Источник: Lost 52 Project/Tim Taylor

«Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52 (проект США, посвященный поиску всех 52 американских субмарин периода Второй мировой войны — прим. ред.), позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder», — говорится в заявлении археологов.

USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. На борту подлодки находились 79 военнослужащих.

Ранее Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном Фредериком Берком к северу от американского штата Мичиган, обнаружили спустя 84 года после крушения, об этом писала Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.