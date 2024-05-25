Археологи нашли легендарную подлодку США времен Второй Мировой

«Подводные лодки сложно идентифицировать из-за их конструкции, но прекрасная сохранность судна и качество данных, собранных Lost 52 (проект США, посвященный поиску всех 52 американских субмарин периода Второй мировой войны — прим. ред.), позволили подтвердить, что затонувшее судно — это Harder», — говорится в заявлении археологов.
USS Harder была потоплена 24 августа 1944 года. На борту подлодки находились 79 военнослужащих.
Ранее Судно Arlington, затонувшее вместе с капитаном Фредериком Берком к северу от американского штата Мичиган, обнаружили спустя 84 года после крушения, об этом писала Daily Mail со ссылкой на Историческое общество кораблекрушений Великих озер.