Археологи нашли фрагменты таверны XVII века в Англии

Об этом пишет Wine Spectator.
По данным издания, археологи из Canterbury Archaeology Trust исследовали площадку для строительства центра образования, искусств и бизнеса. При раскопках были найдены фрагменты керамических кувшинов, стеклянных бутылок и глиняных трубок для курения.
«Эти предметы, возможно, относятся к гостинице и таверне, которая скорее всего находилась поблизости. Это место, возможно, было известно как Phoenix. Скорее всего, находки относятся к
Как отмечает издание, керамические фрагменты скорее всего были частями кувшинов Bellarmine, также известных как кувшины Bartmann. Их использовали для различных целей, включая декантацию вина по всей Европе, начиная с XVI века.