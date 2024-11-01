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Археологи нашли фрагменты таверны XVII века в Англии

Во время раскопок в английском Дувре археологи нашли фрагменты таверны XVII века.

Об этом пишет Wine Spectator.

По данным издания, археологи из Canterbury Archaeology Trust исследовали площадку для строительства центра образования, искусств и бизнеса. При раскопках были найдены фрагменты керамических кувшинов, стеклянных бутылок и глиняных трубок для курения.

«Эти предметы, возможно, относятся к гостинице и таверне, которая скорее всего находилась поблизости. Это место, возможно, было известно как Phoenix. Скорее всего, находки относятся к XVII—XVIII вв.еку», — цитирует Wine Spectator представителя окружного совета Дувра.

Как отмечает издание, керамические фрагменты скорее всего были частями кувшинов Bellarmine, также известных как кувшины Bartmann. Их использовали для различных целей, включая декантацию вина по всей Европе, начиная с XVI века.