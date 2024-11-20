Археологи нашли египетский петроглиф, изображающий знак зодиака

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) идентифицировали недавно найденный в Египте петроглиф. По их мнению, на рисунке запечатлен зодиакальный знак — Козерог. Подробности приводятся в журнале Journal of Egyptian Archaeology, среди авторов научной статьи — Линда Иванс. Вкратце об открытии пишет Phys.org.
Ранее изображения знаков зодиака в наскальном искусстве в Египте не находили. Рисунок во время полевых работ заметил Фредерик Хардтке. В районе Эль-Хош сохранилось множество петроглифов и записей, относящихся к додинастическим временам, а также к греко-римскому и исламскому периодам. Козерог изображен рядом с рисунком, напоминающем хамелеона. Что означает такое соседство, ученые пока не выяснили.
Линда Иванс уточнила, что в иконографии египетских фараонов не было существ, напоминающих Козерога.
Скорее всего, петроглиф высекли между II и I веками до н.э. — считается, что знак Козерога появился в Древнем Египте в греко-римский период. Есть гипотезы и о том, что представления о знаках зодиака в Египет пришли непосредственно из Месопотамии. Рисунок с большей вероятностью был нанесен до II века н.э., так как Козерог изображен с прямым хвостом — римский вариант, с загнутым хвостом, стал популярен лишь в начале II века н.э.
Первые изображения, напоминающие Козерога, появились в Месопотамии. Бог Энки из шумеро-аккадской мифологии изображался в образе мужчины, с плеч одеяния которого вытекали наполненные рыбой потоки. Впоследствии такие рисунки превратились в первое узнаваемое изображение Козерога возле бога на цилиндрических печатях (2112−2004 годы до н.э.).
В Месопотамии верили, что боги — это воплощение звезд и планет. Энки рассматривался как воплощение созвездия Козерога. Считалось, что звезды и планеты влияют на судьбу человека, а значит, по ним можно предсказывать природные явления, войны и направление жизни. Это и привело к созданию ранних гороскопов, которые были составлены приблизительно в 420 году до н.э.
Представление о зодиакальных знаках распространились в Древнюю Грецию (V век до н.э.) и в Древний Рим (I-II века н.э.). К 300 году до н.э. о знаках зодиака уже знали в Египте. Их изображения есть в храмах времен Птолемеев — например, в храме Монту и Рат-тауи в Арманте (ок. 44−30 годов до н.э.).
В греко-римский период (II и I века до н. э.) изображения знаков зодиака в Египте, как правило, использовала элита. Но знали о них и простые смертные. Так, в I веке н.э. были составлены гороскопы для ткача Трифона.