Археологи нашли египетский петроглиф, изображающий знак зодиака

Скорее всего, петроглиф высекли между II и I веками до н.э. — считается, что знак Козерога появился в Древнем Египте в греко-римский период. Есть гипотезы и о том, что представления о знаках зодиака в Египет пришли непосредственно из Месопотамии. Рисунок с большей вероятностью был нанесен до II века н.э., так как Козерог изображен с прямым хвостом — римский вариант, с загнутым хвостом, стал популярен лишь в начале II века н.э.