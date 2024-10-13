Археологи нашли древнейшую христианскую церковь в Армении

«Восьмиугольные церкви были неизвестны здесь до сих пор, но мы хорошо знакомы с ними по региону Восточного Средиземноморья, где они впервые появились в IV веке нашей эры», — отметил доктор Мкртич Х. Зардарян из Национальной академии наук Армении.