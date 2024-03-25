Археологи нашли доказательства существования крымской Хазарии

На протяжении многих лет археологи искали свидетельства существования Хазарии, однако сделать это удалось лишь в 2021 году. Артефакты, обнаруженные учеными до этого, принадлежали праболгарам, которые входили в состав Хазарского каганата, переселились на полуостров после победы Хазарии над Великой Болгарией хана Кубрата и вели оседлый образ жизни.