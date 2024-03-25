Археологи нашли доказательства существования крымской Хазарии

Ученые Института археологии Крыма РАН пришли к выводу, что найденные около Симферополя в 2021 году курганы VIII века принадлежали хазарской аристократии. По мнению экспертов, это первое археологическое доказательство существования крымской Хазарии. Об этом сообщается в научном сборнике «Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н. И. Веселовского к современной науке».
На протяжении многих лет археологи искали свидетельства существования Хазарии, однако сделать это удалось лишь в 2021 году. Артефакты, обнаруженные учеными до этого, принадлежали праболгарам, которые входили в состав Хазарского каганата, переселились на полуостров после победы Хазарии над Великой Болгарией хана Кубрата и вели оседлый образ жизни.
В то же время находки 2021 года показали, что в середине VIII века в крымских степях и непосредственной близости от гор кочевали хазары. Многие обнаруженные предметы похожи на вещи хазар, проживавших на территории Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья. Однако их погребения напоминают тюркские захоронения Саяно-Алтайского региона.
«По степени важности их (находки. — РБК Life) можно сравнить с открытием учеными белореченской культуры Кавказа. Благодаря раскопкам 2021 года удалось доказать присутствие в крымской степи кочевых хазар, сосуществовавших с носителями салтовской культуры. Археологическая культура этих номадов сопоставима с хазарскими захоронениями Приазовья, Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья», — отметил автор работы, сотрудник Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Несмотря на то что курганы в окрестностях Симферополя неоднократно грабили, сохранившиеся до наших дней артефакты свидетельствуют о богатстве погребального инвентаря, отмечают исследователи.
Ранее ученые обнаружили в дельте Волги несколько древних поселений столичного региона Хазарского каганата. Уникальные находки специалисты датировали периодом