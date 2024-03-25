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Археологи нашли доказательства существования крымской Хазарии

Уникальные археологические находки 2021 года привели к научному открытию.

Источник: РИА "Новости"

Ученые Института археологии Крыма РАН пришли к выводу, что найденные около Симферополя в 2021 году курганы VIII века принадлежали хазарской аристократии. По мнению экспертов, это первое археологическое доказательство существования крымской Хазарии. Об этом сообщается в научном сборнике «Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н. И. Веселовского к современной науке».

На протяжении многих лет археологи искали свидетельства существования Хазарии, однако сделать это удалось лишь в 2021 году. Артефакты, обнаруженные учеными до этого, принадлежали праболгарам, которые входили в состав Хазарского каганата, переселились на полуостров после победы Хазарии над Великой Болгарией хана Кубрата и вели оседлый образ жизни.

В то же время находки 2021 года показали, что в середине VIII века в крымских степях и непосредственной близости от гор кочевали хазары. Многие обнаруженные предметы похожи на вещи хазар, проживавших на территории Нижнего Дона и Волго-Донского междуречья. Однако их погребения напоминают тюркские захоронения Саяно-Алтайского региона.

«По степени важности их (находки. — РБК Life) можно сравнить с открытием учеными белореченской культуры Кавказа. Благодаря раскопкам 2021 года удалось доказать присутствие в крымской степи кочевых хазар, сосуществовавших с носителями салтовской культуры. Археологическая культура этих номадов сопоставима с хазарскими захоронениями Приазовья, Нижнего Дона и Волго­-Донского междуречья», — отметил автор работы, сотрудник Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Несмотря на то что курганы в окрестностях Симферополя неоднократно грабили, сохранившиеся до наших дней артефакты свидетельствуют о богатстве погребального инвентаря, отмечают исследователи.

Ранее ученые обнаружили в дельте Волги несколько древних поселений столичного региона Хазарского каганата. Уникальные находки специалисты датировали периодом VIII—X вв.еков. На месте поселений также были раскопаны многочисленные древние артефакты, среди которых фрагменты кувшинов, строительная керамика и останки костей животных.