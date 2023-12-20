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13:12 (мск), источник: РБК Life

Археологи нашли бронзовый пояс — часть неизвестного языческого культа

На нем изображена змея пожирающая лягушку. Что это значит.

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Фрагменты трех похожих артефактов, найденных в Чехии, Венгрии и Германии | Источник: MU Faculty of Arts

Археологи факультета искусств Масарикова университета сделали необычное открытие в ходе раскопок у деревни Лани в 60 км к юго-востоку от чешского Брно. Они обнаружили бронзовый пояс VIII века нашей эры, на котором изображена змея, пожирающая лягушку. В университете предположили, что это ритуальный артефакт неизвестного языческого культа.

Как пояснили эксперты, борьба с драконом или змеей является одним из основных мотивов мифов о сотворении мира в различных культурах, а взаимодействие лягушки и змеи может быть связано с практиками культа плодородия. Артефакты с одинаковыми изображениями находили в разных частях Центральной Европы, на расстоянии сотен километров друг от друга. Они указывают на существование ранее неизвестного языческого культа, который объединял различные группы населения разного происхождения в раннем средневековье, полагают исследователи.

«Когда на юге Моравии был обнаружен пояс с мотивом змеи, пожирающей лягушку, мы подумали, что это редкая находка с уникальным украшением. Однако позже мы выяснилось, что в Германии, Венгрии и Богемии были найдены идентичные артефакты. Я понял, что перед нами неизвестный ранее языческий культ, который связывал разные регионы Центральной Европы в раннем средневековье, до прихода христианства», — говорит заведующий кафедрой археологии и музеологии факультета искусств чешского университета Иржи Махачек.

Бронзовый пояс VIII века с изображением змеи, пожирающей лягушку (обнаружен у села Лани в Чехии) | Источник: MU Faculty of Arts

Для изучения артефактов была организована международная исследовательская группа. Археологи выяснили, что найденный возле чешской деревни старинный предмет принадлежит к группе так называемых аварских поясных аксессуаров, которые производились в Центральной Европе в VII—VIII вв.еках нашей эры и были частью костюма аваров (кочевого народа, поселившегося в Карпатском бассейне на территории современной Венгрии). Их моду часто перенимали соседние народы, например, славяне.

Фурнитуру пояса Лани и других подобных артефактов изучили с помощью рентгенофлуоресцентного анализа, сканирующей электронной микроскопии, изотопного анализа свинца и цифровой 3D-морфометрии. Выяснилось, что большинство бронзовых деталей изначально были изготовлены методом литья и позолочены. Причем основным материалом изготовления для всех артефактов стала медь, добытая в Словацких Рудных горах. Некоторые детали были изготовлены в одной мастерской или были созданы на основе общей модели.

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