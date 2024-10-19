Археологи нашли богатую древнеримскую деревню

Специалисты раскопали остатки римского дома на территории провинции Катания. Здание было построено в период с II по IV век нашей эры, полы в нем украшены мозаикой. Постройка была частью римской деревни площадью 15 гектаров и находилась недалеко от города Видзини, на высоте около 500 метров над уровнем моря.