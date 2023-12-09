Археологи-любители нашли затерянный дворец Тюдоров в деревенском саду

Группа археологов-любителей нашла остатки затерянного дворца Колливестон, принадлежащего династии Тюдоров. Участники Колливестонского общества истории и охраны природы обнаружили фрагменты исторического здания в самом необычном месте — в саду, расположенном прямо за деревенским домом в графстве Нортгемптоншир. Об этом сообщает Guardian.

Дворец Колливестон принадлежал матери Генриха VII леди Маргарет Бофорт. Он был свидетелем ряда исторических событий, в том числе предсвадебные торжества Маргариты Тюдор и короля Шотландии Якова IV в 1503 году. К середине XVII века дворец обветшал и пришел в упадок, свидетельств о его существовании практически не сохранилось.

Всевозможные попытки обнаружить здание предпринимались еще в 1980—1990-х годах, однако они так и не увенчались успехом. Современным энтузиастам найти дворец помогли технологии. Так, благодаря георадару и геофизическим исследованиям удалось определить точное местонахождение стен древнего строения.

В ходе своего масштабного исследования археологи-любители привлекли к работе историков из Йоркского университета. Последние помогли идентифицировать дворец по некоторым найденным лепным украшениям из камня.

Председатель Колливестонского общества Крис Клоуз отметил, что раскопки были проведены «с минимальными затратами». «Проект стоимостью £80−90 тыс. мы выполнили примерно за £13 тыс. Для нашего маленького общества достичь этой цели без финансов, опыта и четкого плана — это то, чем все мы должны гордиться», — сказал он.

Команда исторического общества состоит более чем из 80 человек, среди которых есть как подростки, так и пожилые люди в возрасте до 80 лет. Впервые исследователи изложили свой план по поиску дворца в марте 2018 года.

Ранее житель Финляндии случайно обнаружил старинное христианское кладбище возрастом 1 тыс. лет. Захоронения датируются эпохой шведских крестовых походов. Помимо множества погребений, здесь были найдены сохранившиеся фрагменты одежды, кожаный ремень и части деревянного гроба.