Археологи из Кембриджа нашли в английских болотах поселение возрастом почти 3 тысячи лет

Археологи из Кембриджского университета раскопали на окраине городка Уиттлси на востоке Англии «застывшее во времени» свайное поселение, датированное примерно 850 годом до н. э. Погребенную в болотах деревню уже прозвали «британскими Помпеями» — благодаря тому, что постройки и утварь отлично сохранились, мы можем узнать подробности быта людей, населявших эту местность за восемь веков до того, как Британские острова завоевали римляне.
В процессе раскопок ученые нашли четыре больших деревянных дома круглой формы и одно квадратное строение с воротами. Все сооружения когда-то стояли на сваях над медленно текущей внизу рекой с заболоченными берегами и илистым дном. Дома соединялись между собой мостиками и переходами, а само поселение окружал двухметровый частокол. По мнению археологов, поселение могло быть вдвое больше, но часть его была уничтожена из-за добычи торфа в XX веке.
Как установили исследователи, поселение просуществовало не больше года — судя по следам огня, оно было заброшено после крупного пожара. Обгоревшие постройки вместе с их содержимым плавно опустились в болото, где прекрасно законсервировались в илистой почве.
В домах уже нашли тысячи артефактов, которые свидетельствуют о том, что ранние обитатели Фенланда (так называют этот заболоченный край) жили на удивление комфортной жизнью: они ели довольно изысканные блюда, носили качественную домотканую льняную одежду, а в жилищах у них даже были контейнеры для мусора — большое деревянное ведро с отходами нашли в одном из строений.
Планировка построек в поселении была аналогична современной. Например, один из круглых домов, площадь которого достигала 50 м², был явно разделен на несколько функциональных зон. Так, в кухне археологи нашли керамическую и деревянную посуду и большие сосуды для хранения припасов. В другой части дома хранились разнообразные металлические инструменты: топоры, серпы, зубила, ручные бритвы,
Несмотря на проведенные в иле тысячелетия, многие артефакты выглядят так, будто ими пользовались буквально вчера. К примеру, в глиняной миске обнаружились остатки каши из пшеничных зерен, смешанной с животным жиром. Деревянная лопатка, которой мешали кашу, так и осталась лежать рядом с миской. Анализ поверхностей других мисок и сосудов показал, что в них среди прочих блюд готовили оленину в медовой глазури.
Помимо посуды и инструментов, необходимых для охоты, рыбной ловли и сельского хозяйства, археологи нашли и украшения, включая 49 бусин из стекла, янтаря, песчаника и сланца, которые были изготовлены в Северной и Восточной Европе, а также на Ближнем Востоке.