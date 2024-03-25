Археологи из Кембриджа нашли в английских болотах поселение возрастом почти 3 тысячи лет

Планировка построек в поселении была аналогична современной. Например, один из круглых домов, площадь которого достигала 50 м², был явно разделен на несколько функциональных зон. Так, в кухне археологи нашли керамическую и деревянную посуду и большие сосуды для хранения припасов. В другой части дома хранились разнообразные металлические инструменты: топоры, серпы, зубила, ручные бритвы, и т. д. В доме также имелись спальня и помещение для скота, а у лучше всего освещенного входа явно располагалось рабочее место, предназначенное для ткачества и пошива одежды.