Археологи использовали древний эпос для поиска затонувших кораблей

Археологи из Национального исследовательского фонда Греции при поддержке Министерства культуры использовали многочисленные источники для поиска около десяти судов, затонувших в разное время у берегов острова Касос. Среди этих источников была и «Илиада» Гомера, описывающая события Троянской войны. Считается, что «Илиада» написана в восьмом веке до нашей эры. В тексте упоминается, что древний Касос был крупным торговым портом, который присоединился к войне против Трои.