Археологи INRAP: галлы захоронили 28 боевых лошадей с воинскими почестями

На правом боку, головой на юг
Ученые из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во время раскопок поселения
Работы ведутся в долине недалеко от коммуны Вильдье-сюр-Эндр в центральной Франции. Ранее на территории около 1,3 гектара была обнаружена стоянка конца
Исследование показало, что это массовые захоронения лошадей — тела аккуратно уложены на правый бок головой на юг, в два слоя и в два ровных ряда. На момент публикации пресс-релиза полностью раскрыты две могилы из девяти: в первой находятся останки десяти животных, во второй два скелета. Раскопки продолжаются, ученые уже насчитали 28 лошадей — все мужского пола.
«Положение тел и костных соединений показывает, что они были захоронены одновременно, сразу после смерти. Это маленькие лошади, ростом 1,20 метра в холке, что было характерно для галльского поголовья лошадей. Все они самцы и возрастом старше четырех лет».
Эксперты действительно отмечают, что местные лошади у галлов были низкорослыми, почти как современные пони. Однако с IV по
Кровавый ритуал или воинские почести?
К исследованию «братской могилы» лошадей присоединились археозоологи и историки, которые пытаются выяснить причины массовой гибели. Специалисты уже отвергли версию эпидемии, так как в могилах нет ни молодняка, ни кобыл, только взрослые жеребцы. Падеж скота не мог быть настолько избирательным. А то, что лошадей не просто побросали в ямы, а тщательно укладывали рядом друг с другом, говорит о проявлении какого-то особого отношения к животным.
Ученые рассматривают версию о жертвоприношении в ходе сложного ритуала. Но тогда, по их словам, причина для жертвы должна быть очень важной: одновременное убийство столь большого числа лошадей нанесло бы серьезный урон табуну.
Однако ранее в известных жертвенных захоронениях на территории Франции лошадей находили только вместе со всадниками, которые добровольно убивали себя после смерти их предводителя, кельтского короля. Также в могилах в этом случае обычно находили еще какие-то ритуальные предметы. До сих пор нет известных жертвенных могил, где были бы только лошади.
Но есть другие древние места, более схожие с этим погребением. Специалисты Института приводят в пример плато Гергови, где в I веке до нашей эры войска галльского вождя Верцингеторикса сражались с римлянами под предводительством Юлия Цезаря. Там были обнаружены массовые захоронения коней, погибших в боях. По данным историков, римская армия также проходила недалеко от места новых раскопок, и в этом районе тоже было важное сражение.
Археологи предполагают, что такая дань уважения, как удивительно аккуратные могилы у Вильдье-сюр-Эндр, могла быть отдана боевым лошадям. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что жеребцы умерли в период Галльских войн. Эта версия остается самой вероятной, но пока не доказанной. Изучение останков в дальнейшем должно помочь выяснить, как погибли животные.