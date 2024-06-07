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Археологи INRAP: галлы захоронили 28 боевых лошадей с воинскими почестями

Животных похоронили во времена, когда эти места завоевал Юлий Цезарь.

Источник: Hamid Azmoun, Inrap

На правом боку, головой на юг

Ученые из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во время раскопок поселения V—VI вв.еков нашей эры наткнулись на гораздо более древние и необычные могилы. Девять ям, в которых были массово захоронены лошади, датируются временем между 100 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Это конец галльского периода и время завоевания римлянами территорий Галлии (в том числе современной Франции). Теперь исследователи пытаются выяснить, кто и зачем похоронил десятки лошадей на этом месте более двух тысяч лет назад.

Работы ведутся в долине недалеко от коммуны Вильдье-сюр-Эндр в центральной Франции. Ранее на территории около 1,3 гектара была обнаружена стоянка конца V—VI вв.еков нашей эры. Археологи раскопали множество построек, рукотворные рвы и дорожку эпохи раннего Средневековья. Но затем рядом были найдены девять ям с останками животных, которые оказались намного старше остальных артефактов.

Исследование показало, что это массовые захоронения лошадей — тела аккуратно уложены на правый бок головой на юг, в два слоя и в два ровных ряда. На момент публикации пресс-релиза полностью раскрыты две могилы из девяти: в первой находятся останки десяти животных, во второй два скелета. Раскопки продолжаются, ученые уже насчитали 28 лошадей — все мужского пола.

«Положение тел и костных соединений показывает, что они были захоронены одновременно, сразу после смерти. Это маленькие лошади, ростом 1,20 метра в холке, что было характерно для галльского поголовья лошадей. Все они самцы и возрастом старше четырех лет».

Эксперты действительно отмечают, что местные лошади у галлов были низкорослыми, почти как современные пони. Однако с IV по II—I вв.ека до нашей эры галльские воины постепенно начинали использовать иноземные породы крупных лошадей и задействовать их в кавалерии.

Кровавый ритуал или воинские почести?

К исследованию «братской могилы» лошадей присоединились археозоологи и историки, которые пытаются выяснить причины массовой гибели. Специалисты уже отвергли версию эпидемии, так как в могилах нет ни молодняка, ни кобыл, только взрослые жеребцы. Падеж скота не мог быть настолько избирательным. А то, что лошадей не просто побросали в ямы, а тщательно укладывали рядом друг с другом, говорит о проявлении какого-то особого отношения к животным.

Ученые рассматривают версию о жертвоприношении в ходе сложного ритуала. Но тогда, по их словам, причина для жертвы должна быть очень важной: одновременное убийство столь большого числа лошадей нанесло бы серьезный урон табуну.

Однако ранее в известных жертвенных захоронениях на территории Франции лошадей находили только вместе со всадниками, которые добровольно убивали себя после смерти их предводителя, кельтского короля. Также в могилах в этом случае обычно находили еще какие-то ритуальные предметы. До сих пор нет известных жертвенных могил, где были бы только лошади.

Но есть другие древние места, более схожие с этим погребением. Специалисты Института приводят в пример плато Гергови, где в I веке до нашей эры войска галльского вождя Верцингеторикса сражались с римлянами под предводительством Юлия Цезаря. Там были обнаружены массовые захоронения коней, погибших в боях. По данным историков, римская армия также проходила недалеко от места новых раскопок, и в этом районе тоже было важное сражение.

Археологи предполагают, что такая дань уважения, как удивительно аккуратные могилы у Вильдье-сюр-Эндр, могла быть отдана боевым лошадям. Радиоуглеродный анализ подтвердил, что жеребцы умерли в период Галльских войн. Эта версия остается самой вероятной, но пока не доказанной. Изучение останков в дальнейшем должно помочь выяснить, как погибли животные.