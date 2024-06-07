Археологи INRAP: галлы захоронили 28 боевых лошадей с воинскими почестями

Ученые из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) во время раскопок поселения V—VI вв. еков нашей эры наткнулись на гораздо более древние и необычные могилы. Девять ям, в которых были массово захоронены лошади, датируются временем между 100 годом до нашей эры и 100 годом нашей эры. Это конец галльского периода и время завоевания римлянами территорий Галлии (в том числе современной Франции). Теперь исследователи пытаются выяснить, кто и зачем похоронил десятки лошадей на этом месте более двух тысяч лет назад.