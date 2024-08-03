Археологи ИА РАН по 3 предметам поняли профессию всадника XI века

Считалось, что он практически полностью исследовал памятник, однако современные технологии показали, что это не так. Геофизическая съемка местности выявила множество скрытых захоронений на площади около трех гектаров, которые сотрудники Уварова просто не заметили, поскольку уже к XIX веку курганные насыпи были многократно распаханы. В ходе раскопок нашего времени ученые исследовали уже около 50 погребений и несколько сотен предметов средневековой Руси из них.