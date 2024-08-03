Археологи ИА РАН по 3 предметам поняли профессию всадника XI века

Археологи Института Археологии РАН обнаружили захоронение всадника русской дружины эпохи Ярослава Мудрого в могильнике Гнездилово под Суздалем. Тысячу лет назад соратники или близкие этого мужчины положили вместе с ним в погребение несколько предметов, которые сегодня рассказывают, кем он был.
Это стремена, удила, пряжка для седла, боевой топор… и маленькие весы. Такие находки очень редки — за 170 лет исследований территорий Северо-Восточной Руси обнаружены лишь 15 погребений всадников, и два из них в Гнездилове. Обе могилы отличаются нестандартными большими размерами, конструкцией и богатым инвентарем.
Раскопки под Суздалем ведут уже пятый год. Изначально ученые собирались лишь окончательно определить границы некрополя древнерусской элиты «Гнездилово», открытого в 1851 году археологом графом Алексеем Сергеевичем Уваровым.
Считалось, что он практически полностью исследовал памятник, однако современные технологии показали, что это не так. Геофизическая съемка местности выявила множество скрытых захоронений на площади около трех гектаров, которые сотрудники Уварова просто не заметили, поскольку уже к XIX веку курганные насыпи были многократно распаханы. В ходе раскопок нашего времени ученые исследовали уже около 50 погребений и несколько сотен предметов средневековой Руси из них.
Одной из новейших и самых интересных находок, по словам археологов, является погребение 25−30-летнего мужчины, которое датируется XI веком. По размеру оно было гораздо больше других могил — 3,7 метра в длину и 1,6 метра в ширину. Внутри могильной ямы находилась сложная погребальная конструкция из дерева, собранная без железных гвоздей. На поясе мужчины сохранились лировидная пряжка и железные разделительные кольца от ремня.
Слева от него, как будто под рукой, лежал нож с остатками ножен, скрепленных пластинчатой обоймицей (металлическое кольцо для предохранения от раскалывания либо декоративное). А справа в районе голени — боевой топор с полукруглым основанием и отверстием в обухе. Такие топоры были распространены на Руси в XI — первой половине XII веков. Иногда их украшали серебряной инкрустацией.
В ногах мужчины было положено снаряжение всадника: пара стремян с арочным корпусом, изогнутой подножкой, особыми валиками для дополнительной прочности и пластинчатыми ушками с прорезями для ремней; железные удила и подпружная пряжка, которой крепили седло. Рядом со снаряжением археологи нашли весы «для малых взвешиваний» с двумя металлическими чашечками и железный замок.
По словам ученых, оружие, снаряжение и весы, найденные вместе в мужских захоронениях, могут указывать на то, что данный человек также выполнял фискальные функции, то есть сбор налогов. Для этого ему требовалось взвешивать монеты, собиравшиеся в качестве податей.
Исследователи отмечают, что всадническое снаряжение не было характерным предметом для древнерусского погребального обряда. Однако редкие захоронения всадников, как это, показывают, что делались исключения, вероятно, ввиду особого положения и стиля жизни знати. На высокий статус умершего также указывают размеры и вид его могилы.
Раскопки в Гнездилове дают уникальную возможность во всей полноте восстановить погребальный обряд русской дружины эпохи Ярослава Мудрого и его наследников и общий облик воинской культуры этой эпохи.
По словам ученого, обнаружение уже второго всадника и других погребений с оружием в Гнездилове придает ему черты некрополя дружины. В том числе здесь была собрана самая большая серия боевых топоров Северо-Восточной Руси — 14 предметов, а также престижные украшения и монеты. Артефакты из Гнездилова могут по-новому раскрыть историю Суздаля и Суздальского Ополья как одного из центров военной элиты и воинской культуры Руси.
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