Археологи ИА РАН нашли на окраине Суздаля печать Юрия Долгорукого

Суздальская печать стала восьмой из зарегистрированных к настоящему времени печатей, оттиснутых этой парой матриц. География находок широка: самую первую нашли в Новгороде, еще четыре печати происходят с территории Южной Руси, две — из Северо-Восточной Руси. Но все эти находки археологически не документированы, и у ученых нет точных сведений, где и при каких обстоятельствах были найдены эти печати. Находка в Суздале стала первой достоверно задокументированной буллой этого типа.