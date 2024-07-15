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Археологи ИА РАН нашли на окраине Суздаля печать Юрия Долгорукого

Это очень редкая находка для здешних мест, говорят ученые.

Российские археологи обнаружили печать князя Юрия Долгорукого на юго-восточной окраине Суздаля, в культурным слое XII—XIII вв.еков. Там, помимо обычных бытовых вещей и украшений, также были найдены пять свинцовых торговых пломб с буквенными знаками и изображениями святых, ювелирная матрица, книжная застежка и нательный крест редкого типа. Об этом Vokrugsveta.ru сообщили в пресс-службе Института археологии Российской академии наук.

Такие предметы, как пломбы для опечатывания товаров, книжные застежки и вещи, связанные с ювелирным производством, могут указывать на необычный статус дворовладений. Это не первый случай выявления «статусных» предметов XII—XIII вв.еков на окраинах города, и можно предположить, что усадьбы знати размещались в Суздале в том числе за городскими валами.

Как выглядит печать Юрия Долгорукого

На лицевой стороне печати размещено погрудное изображение святого Георгия с копьем. Вокруг головы точками обозначен нимб, по сторонам от головы расположена колончатая надпись ГЕ ОР. На оборотной стороне печати есть княжеский знак — двузубец прямоугольных очертаний с коротким прямым выступом в основании и зубцами, концы которых отогнуты в разные стороны. На левой стороне двузубца находится отрог, обращенный внутрь.

Именно этот знак — двузубец с отрогом на левом зубце — позволяет точно установить принадлежность печати.

Двузубцы и трезубцы, трактуемые как «знаки Рюриковичей», принадлежали различным представителям династии, причем каждый из них использовал собственный вариант. Сложно определить, с каким именно представителем рода Рюриковичей соотносится та или иная тамга, но принадлежность двузубца этого типа надежно установлена: это знак Юрия Владимировича Долгорукого — правителя, который разместил свой двор в Суздале и на полстолетия сделал этот город политическим центром Северо-Восточной Руси.

Значение находки

Суздальская печать стала восьмой из зарегистрированных к настоящему времени печатей, оттиснутых этой парой матриц. География находок широка: самую первую нашли в Новгороде, еще четыре печати происходят с территории Южной Руси, две — из Северо-Восточной Руси. Но все эти находки археологически не документированы, и у ученых нет точных сведений, где и при каких обстоятельствах были найдены эти печати. Находка в Суздале стала первой достоверно задокументированной буллой этого типа.

Двузубцы с отрогом на левом зубце хорошо известны по печатям, на лицевой стороне которых находится изображения святого Георгия в полный рост, с копьем в правой руке и левой рукой, опирающейся на щит. Одна из таких печатей была найдена Суздальской экспедицией ИА РАН в 2023 году в Суздальском Ополье, на селище Спасское Городище 7.

Новая находка показывает, что документы, выходившие из канцелярии Юрия Владимировича, могли скреплять и печатью другого типа, с поясным изображением небесного покровителя князя. Очевидно, печати с поясным изображением святого Георгия использовалась в делопроизводстве в позднейший период его княжения в Суздальской земле, полагают археологи.