Археологи ИА РАН нашли на окраине Суздаля печать Юрия Долгорукого

Российские археологи обнаружили печать князя Юрия Долгорукого на юго-восточной окраине Суздаля, в культурным слое
Такие предметы, как пломбы для опечатывания товаров, книжные застежки и вещи, связанные с ювелирным производством, могут указывать на необычный статус дворовладений. Это не первый случай выявления «статусных» предметов
Как выглядит печать Юрия Долгорукого
На лицевой стороне печати размещено погрудное изображение святого Георгия с копьем. Вокруг головы точками обозначен нимб, по сторонам от головы расположена колончатая надпись ГЕ ОР. На оборотной стороне печати есть княжеский знак — двузубец прямоугольных очертаний с коротким прямым выступом в основании и зубцами, концы которых отогнуты в разные стороны. На левой стороне двузубца находится отрог, обращенный внутрь.
Двузубцы и трезубцы, трактуемые как «знаки Рюриковичей», принадлежали различным представителям династии, причем каждый из них использовал собственный вариант. Сложно определить, с каким именно представителем рода Рюриковичей соотносится та или иная тамга, но принадлежность двузубца этого типа надежно установлена: это знак Юрия Владимировича Долгорукого — правителя, который разместил свой двор в Суздале и на полстолетия сделал этот город политическим центром Северо-Восточной Руси.
Значение находки
Суздальская печать стала восьмой из зарегистрированных к настоящему времени печатей, оттиснутых этой парой матриц. География находок широка: самую первую нашли в Новгороде, еще четыре печати происходят с территории Южной Руси, две — из Северо-Восточной Руси. Но все эти находки археологически не документированы, и у ученых нет точных сведений, где и при каких обстоятельствах были найдены эти печати. Находка в Суздале стала первой достоверно задокументированной буллой этого типа.
Двузубцы с отрогом на левом зубце хорошо известны по печатям, на лицевой стороне которых находится изображения святого Георгия в полный рост, с копьем в правой руке и левой рукой, опирающейся на щит. Одна из таких печатей была найдена Суздальской экспедицией ИА РАН в 2023 году в Суздальском Ополье, на селище Спасское Городище 7.
Новая находка показывает, что документы, выходившие из канцелярии Юрия Владимировича, могли скреплять и печатью другого типа, с поясным изображением небесного покровителя князя. Очевидно, печати с поясным изображением святого Георгия использовалась в делопроизводстве в позднейший период его княжения в Суздальской земле, полагают археологи.