Археолог: современный человек появился из четырех типов предков

Российский историк и археолог Анатолий Деревянко рассказал, что есть третья гипотеза, которая объясняет происхождение людей. Так, ассимиляция четырех подтипов могла послужить причиной появления современного человека.
Ранее существовало всего две теории, которые объясняли происхождение. Первая заключалась в том, что первый человек появился в Африке. Причем он принадлежал к роду Homo, а также анатомически и генетически ничем не отличался от ныне существующих людей. Появился он порядка 200−150 тысяч лет назад, а спустя столетие начал осваивать другие земли, выходя за пределы Африки. Вторая теория гласит, что современный человек появился из рода Homo erectus, впоследствии трасформирующихся в Homo sapiens.
Но Анатолий Деревянко выдвинул собственную гипотезу: по его мнению, в формировании современных людей участвовало четыре подтипа. Первый — тот самый представитель и Африки, второй — денисовцы, появишиеся на территории Азии примерно в то же время, третий — неандертальцы из Европы, и, наконец, четвертый — Homo sapiens orientalensis. Эти подтипы ассимилировались, и появился современный человек.
Ранее Анатолий высказывал свое мнение об эволюции рода Homo, которая несколько отличается от существующих теорий. Так, трансформация этого типа человека была обуcловлена тремя факторами: естественным отбором, гибридизацией и адаптацией к плейстоцену — геологическим изменениям, получившему название «ледниковый период».