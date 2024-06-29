Археолог: современный человек появился из четырех типов предков

Ранее существовало всего две теории, которые объясняли происхождение. Первая заключалась в том, что первый человек появился в Африке. Причем он принадлежал к роду Homo, а также анатомически и генетически ничем не отличался от ныне существующих людей. Появился он порядка 200−150 тысяч лет назад, а спустя столетие начал осваивать другие земли, выходя за пределы Африки. Вторая теория гласит, что современный человек появился из рода Homo erectus, впоследствии трасформирующихся в Homo sapiens.