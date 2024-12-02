Археолог расшифровал древнюю надпись на памятнике в Турции

Археолог также смог более точно оценить возраст памятника, отнеся его к началу или середине VI века до н. э., основываясь на стиле резьбы. Это открытие подчёркивает важность Арслан Кайя как уникального памятника, где имя фригийской матери и её изображение высечены вместе, что не встречается на других фригийских фасадах.