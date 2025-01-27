Археолог объяснила загадочную отметку на Камне Судьбы

В 1950 году из Вестминстерского аббатства камень вынесли четыре студента, которые собирались вернуть его в Шотландию. Грабители не ожидали, что камень такой тяжелый (его вес составлял 24 стоуна, или более чем 152 кг), и уронили его, из-за чего реликвия раскололась на две части. За починкой грабители обратились к Грею, который поместил внутрь камня латунный стержень и лист бумаги (что на нем написано, неизвестно). В 1951 году артефакт нашли и вернули в Вестминстреское аббатство.