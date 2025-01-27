Археолог объяснила загадочную отметку на Камне Судьбы

Археолог Салли Фостер из Стерлингского университета считает, что раскрыла тайну одного из самых важных символов британской монархии — Камня Судьбы (известен также как Скунский камень, или Коронационный камень), пишет Daily Mail.
Отметка якобы означает, что камень представляет собой один из 35 фрагментов оригинального артефакта.
По ее мнению, 34 мелких осколка отделили от камня после его похищения из Вестминстерского аббатства.
«Меня вдруг осенило: 34 фрагмента плюс один камень будет 35. Доказать я этого никак не могу, но что же это еще может быть?» — говорит исследователь.
Фостер предполагает: надпись XXXV нанес Роберт «Берти» Грей, шотландский националист, который руководил реставрацией камня в 1951 году. Предположительно, в ходе ремонта от камня откололи более 30 частиц. Однако Грей до самой своей смерти в 1975 году не раскрыл, сколько именно было осколков.
«Это похоже на его чувство юмора и то, что он мог оставить на камне свой след», — считает Фостер.
Изначально на Скунском камне проходила коронация шотландских королей, пишет Britannica. В 1296 году он был захвачен королем Англии Эдуардом I и перевезен в Лондон.
Камень Судьбы ставили под трон для коронации английских, а затем британских монархов с XIII века. На нем же был коронован Карл III в мае 2023 года. Перед его восшествием на престол на камне как раз и заметили римские цифры XXXV.
В 1950 году из Вестминстерского аббатства камень вынесли четыре студента, которые собирались вернуть его в Шотландию. Грабители не ожидали, что камень такой тяжелый (его вес составлял 24 стоуна, или более чем 152 кг), и уронили его, из-за чего реликвия раскололась на две части. За починкой грабители обратились к Грею, который поместил внутрь камня латунный стержень и лист бумаги (что на нем написано, неизвестно). В 1951 году артефакт нашли и вернули в Вестминстреское аббатство.
Ранее сообщалось о том, что в склепах Вильнюсского кафедрального собора нашли тайную королевскую сокровищницу с артефактами XV и XVI веков. Среди драгоценностей — короны, скипетры, державы и другие вещи польских и литовских монархов.
Тайник заложили в подземельях собора в 1939 году, сокровища спрятали перед Второй мировой войной. Со временем точное местоположение драгоценностей утратили.