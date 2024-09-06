Археолог-любитель нашел древнее кольцо пиктов

В университете рассказали CNN, что это случилось в последний день раскопок, и поначалу Джон даже не понял, что откопал нечто ценное. Он осознал важность находки лишь когда у его коллег загорелись глаза. Гордон Нобл, профессор археологии, руководящий раскопками, и вовсе счел находку «необычайной».