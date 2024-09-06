Археолог-любитель нашел древнее кольцо пиктов

У кольца — ромбовидное навершие, а в центре — небольшой гранат или красное стекло. Находку обнаружил волонтер в ходе публичных раскопок в форте Бургхед на северо-востоке Шотландии.
Волонтера зовут Джон Ральф — он выпускник Абердинского университета, курирующего раскопки. Ральф много лет работал инженером, а сейчас решил помочь альма-матер, и с третьего подхода совершил это небольшое, но интересное открытие.
В университете рассказали CNN, что это случилось в последний день раскопок, и поначалу Джон даже не понял, что откопал нечто ценное. Он осознал важность находки лишь когда у его коллег загорелись глаза. Гордон Нобл, профессор археологии, руководящий раскопками, и вовсе счел находку «необычайной».
Пикты были древним племенем, жившим на севере Британских островов. Римляне, покорившие южную часть Британии, почти ничего не смогли выяснить о пиктах, поскольку наладить общение с этими свирепыми людьми так и не удалось. Последние упоминания пиктов датируются IX веком нашей эры.
Как объясняет профессор Нобл, до нас рочти не дошли материальные свидетельства их дизни, а драгоценности и кольца, считающиеся пиктскими, чаще всего находили в других местах среди кучи награбленных сокровищ, а не среди останков обычного жилого дома. Теперь кольцо отправят специалистам Национального музея Шотландии для изучения.
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