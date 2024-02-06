Археолог: клопы приплыли на Альбион в соломенных матрасах древних римлян

Археологи, работающие на раскопках в римском форте Виндоланда, нашли свидетельство того, что римляне, завоевав Британские острова, принесли с собой не только такие достижения цивилизации, как общественные бани, уборные и водопровод, но и клопов.
Открытие было сделано 24-летней студенткой Университетского колледжа Дублина Кэти Уайз Джексон. Она анализировала образцы почвы, извлеченные на месте раскопок, в рамках своего проекта по археоэнтомологии — изучению останков насекомых в местах древних человеческих поселений. В образце, относящемуся к одному из самых ранних периодов существования лагеря — около 100 года нашей эры — Джексон обнаружила фрагменты хитиновых скелетов двух постельных клопов (Cimex lectularius). По словам Стивена Дэвиса, научного руководителя Кэти, это самые древние останки клопов, найденные в Великобритании.
Кроме клопов, в образцах почвы из Виндоланды Джексон также нашла большое количество останков жуков, питающихся зерном и фекалиями.
«Насекомые, их виды и количество, могут предоставить много информации о торговле, хранении пищевых запасов, гигиене, утилизации отходов. Большинство насекомых, которых я нахожу, являются синантропами, то есть они экологически связаны с человеком, обитают вблизи его жилья. Поэтому, судя по находкам, римский лагерь нельзя было назвать чистым местом», — объяснила Кэти.
«Хотя у римлян репутация больших чистюль, присутствие всех этих насекомых говорит об обратном».
Есть предположение, что римляне могли привезти клопов в Британию в соломенных матрасах. Джексон согласна, что это очень вероятно: «Мы видим, что сейчас клопы путешествуют по миру в багаже и одежде авиапассажиров. Римляне, отправляясь на завоевание Британии, везли с собой в больших количествах не только соломенные матрасы, но и одежду, зерно и другие припасы. Поэтому у пары клопов была отличная возможность путешествовать вместе с ними “автостопом”».
Виндоланда — отдаленная римская крепость, построенная в 85 году нашей эры на территории современного графства Нортумберленд, в полутора километрах к югу от пересекающего всю Северную Англию вала императора Адриана. Форт был предназначен для отражения набегов пиктов — кельтских племен, живших на территории современной Шотландии. В гарнизоне, просуществовавшем вплоть до конца четвертого века нашей эры, служили солдаты с покоренных Римской империей территорий, включая современную Бельгию, Германию и Францию.
Сейчас Виндоланда превращена в музей под открытым небом, это одно из самых важных и известных мест археологических раскопок в Европе. Сделанные там находки позволяют представить повседневную жизнь на задворках Римской империи. Например, недавно там нашли вырезанный в камне оскорбительный рисунок.