Археолог: клопы приплыли на Альбион в соломенных матрасах древних римлян

Есть предположение, что римляне могли привезти клопов в Британию в соломенных матрасах. Джексон согласна, что это очень вероятно: «Мы видим, что сейчас клопы путешествуют по миру в багаже и одежде авиапассажиров. Римляне, отправляясь на завоевание Британии, везли с собой в больших количествах не только соломенные матрасы, но и одежду, зерно и другие припасы. Поэтому у пары клопов была отличная возможность путешествовать вместе с ними “автостопом”».