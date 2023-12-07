Археолог: камень с «проклятием Яхве» мог быть простым рыболовным грузилом

Источник: ABR / Michael C. Luddeni via Live Science

В 2019 году археологи нашли в Самарии кусок свинца размером с почтовую марку. Внимание исследователей привлекла надпись на ней — она призывала бога израильтян проклясть своих врагов. Спустя несколько лет, внимательно изучив находку, ученые сделали другой вывод: говорить о том, что табличка является самым ранним известным текстом с именем Яхве, — глубокое заблуждение.

Табличку, ставшую камнем преткновения между археологами, нашли на месте «Алтаря Иисуса Навина» на горе Эбал, известной в Ветхом завете как Гевал. Некоторые специалисты полагают, что именно здесь Иисус Навин, сменивший Моисея на посту лидера израильтян, более 3200 лет назад приносил животных в жертву Яхве. Имя этого бога археологи и расшифровали в протоалфавитных буквах, соответствующих современным еврейским «юд», «хе» и «вав» (они-то и означают Яхве).

Были на находке, по словам ученых, и другие надписи. Расшифровать их пока не получилось, но археологи полагают, что это проклятие, призывающие к вмешательству Яхве. На это намекает и местность, где обнаружили табличку — она соответствует описанной во Второзаконии территории, где Моисей повелел группе израильтян произнести проклятия на горе Гевал.

Но пока одни ученые ищут доказательства своей теории, другие уверенно ее опровергают.

Археолог Арен Маейр из израильского университета Бар-Илан, который изучал рентгеновские снимки внутренней части таблички, рассказал, что первые исследования в целом оказались ошибочны. То, что его коллеги приняли за надпись, на самом деле не имеет ничего общего ни с каким алфавитом в принципе — это всего лишь фигурные вмятины, которые появились на табличке со временем.

Опровергают изначальную интерпретацию и другие исследования. Одни из них ставят под сомнение возраст таблички, ее металлургическое происхождение и предназначение — якобы нашли объект в более ранних руинах, и археологического контекста нет. Другие говорят, что свинец, из которого сделана табличка, добыли в современной Греции, но точной даты ее происхождения установить не могут. Третьи предполагают, что находка вообще больше всего напоминает грузило для рыболовных сетей. Да, гора Эбал находится далеко от моря, но рядом есть и другие водоемы.

Авторы изначального исследования говорят, что обязательно представят доказательства своей правоты. Но позже. Просто их работа оказалась настолько объемной, что они опубликовали пока только первую часть. Вторую статью, посвященную находке, археологи выпустят в обозримом будущем. А пока мы ждем, у нас будет достаточно времени, чтобы внимательно изучить 11 важных деталей триптиха Иеронима Босха «Поклонение волхвов».