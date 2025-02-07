Аргентинский фермер вырастил «гитару» из 7000 деревьев

Педро Мартин Урета — владеет фермой недалеко от городка Лабоулайе в центральной Аргентине. Когда-то в его жизни была любовь: в юности он повстречал девушку по имени Грасиэла, влюбился и женился на ней.
Пара ждала очередного ребенка, но вдруг Грасиэлы не стало: в возрасте 25 лет девушка скончалась от аневризмы головного мозга. Несколько лет спустя Педро решил оставить себе и всему миру напоминание о тех днях, когда он был счастлив — и высадил в память о любимой женщине целый лес.
Историю рассказало Upworthy. Однажды Грасиэла летела на самолете и рассматривала аргентинские поля, расстилавшиеся внизу: одно из них формой походило на кувшин для молока. Вскоре Грасиэла рассказала об увиденном мужу и спросила, могут ли они сделать у себя что-нибудь подобное: например, в форме гитары, ее любимого инструмента. Педро обещал подумать про это потом, но «потом» так и не наступило.
Спустя два года после смерти жены мужчина и его дети решили воплотить мечту Грасиэлы в жизнь, пусть даже ей не суждено ее увидеть — в память о жене и матери. За сорок лет они высадили на участке фермы рощу из 7000 деревьев, которые с высоты птичьего полета в точности повторяют силуэт гитары.
Сперва Педро обратился за помощью к ландшафтным дизайнерам, но те решили, что он тронулся умом и отказались от фантастического проекта, поэтому мужчине пришлось работать над всем самому. Чтобы обозначать места для рядов деревьев, Педро выстраивал в поле своих детей: они помогали не ошибиться с расстоянием.
Длина рощи составляет примерно один километр. «Корпус» гитары высажен вечнозелеными кипарисами, а гриф — голубыми эвкалиптами. Первые годы семья активно боролась с вредителями, которые угрожали растениям, но теперь на участке действительно высится самый настоящий лес, который напоминает всем о прекрасной Грасиэле.
По иронии судьбы, Педро боится летать на самолете, поэтому сам он никогда не разглядывал поле с высоты — но, разумеется, видел фотографии и даже картинку на Google Maps, где «гитару» тоже отлично видно. На популярном сервисе у этого места больше ста отзывов: люди, которые знают историю, делятся теплыми словами в адрес фермера и его супруги.
Вот один из примеров: «Это лучшее доказательство, что влюбленный мужчина способен на что угодно — снимаю шляпу перед мужем, который десять лет сажал деревья в память о любимой, которой не стало. Уверен, она смотрит на гитару с небес и улыбается». И другой, более лаконичный: «вручите ему золотую медаль как самому романтичному мужчине на земле».
Ранее рассказывали другую необычную историю любви: пара сыграла брак в детском спектакле, а через 20 лет поженилась по-настоящему.