Аргентинский фермер вырастил «гитару» из 7000 деревьев

Вот один из примеров: «Это лучшее доказательство, что влюбленный мужчина способен на что угодно — снимаю шляпу перед мужем, который десять лет сажал деревья в память о любимой, которой не стало. Уверен, она смотрит на гитару с небес и улыбается». И другой, более лаконичный: «вручите ему золотую медаль как самому романтичному мужчине на земле».