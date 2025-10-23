Эксперт: как повлияют на помощь Киеву аресты в НАТО

12 мая федеральная полиция Бельгии задержала в брюссельском аэропорту бывшего сотрудника службы боеприпасов NSPA, который с весны 2021 года работал независимым консультантом. В его доме в Бредене прошел обыск, а сам он был помещен под арест. Адвокат подозреваемого Питер Ян Денс заявил, что с первых часов допроса его клиент выложил на стол все, что он знает, во всех подробностях рассказал, какова была его роль в этой схеме. По данным следствия, через консалтинговые компании было отмыто €1,9 млн.