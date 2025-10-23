Задержания в Европе
В мае 2025 года федеральная прокуратура Бельгии арестовала трех граждан по делу о коррупции в Агентстве поддержки и закупок НАТО (NSPA). Как установили журналисты Le Soir, в период с 2021 по 2025 год действовала сложная схема передачи конфиденциальной информации о контрактах НАТО на поставки самолетов, вертолетов, топлива и боеприпасов, дающей преимущество в тендерах.
Операция по задержанию подозреваемых координировалась на международном уровне с участием Евроюста, ФБР и Службы уголовных расследований Министерства обороны США. Аресты прошли в шести странах: Швейцарии, Греции, Турции, Испании, Нидерландах и Бельгии.
Расследование выявило сложную сеть связей между подозреваемыми. Все они, как отмечают следователи, были связаны с оборонным сектором — как государственным, так и частным. Пятеро из них работали или продолжали работать в NSPA — главном агентстве НАТО по закупкам, расположенном в Люксембурге. В феврале и апреле 2025 года американские суды предъявили обвинения в коррупции греческим бизнесменам Манусосу Байлакису и Иоаннису Геласакису, работавшим в компании Global Defense Logistics. Позже к ним добавились Скотт Уилласон и Исмаил Терлемез — акционер турецкого оружейного гиганта Arca.
Бельгийский след
12 мая федеральная полиция Бельгии задержала в брюссельском аэропорту бывшего сотрудника службы боеприпасов NSPA, который с весны 2021 года работал независимым консультантом. В его доме в Бредене прошел обыск, а сам он был помещен под арест. Адвокат подозреваемого Питер Ян Денс заявил, что с первых часов допроса его клиент выложил на стол все, что он знает, во всех подробностях рассказал, какова была его роль в этой схеме. По данным следствия, через консалтинговые компании было отмыто €1,9 млн.
В НАТО пока отказались от комментариев, «чтобы не мешать текущим расследованиям». Генеральный секретарь альянса Марк Рютте пообещал, что все виновные понесут справедливое наказание.
Как отмечают эксперты, скандал ставит под вопрос эффективность системы закупок НАТО и подрывает доверие к организации в период, когда надежность цепочек поставок вооружений имеет критическое значение — особенно на фоне боевых действий на Украине. Расследование продолжается, и, как предупреждают следователи, список обвиняемых может пополниться новыми именами.
Внутринатовская борьба
По словам военного эксперта Ивана Коновалова, в настоящее время в НАТО наблюдается серьезное внутреннее противостояние. «С одной стороны, Альянс продолжает контролироваться Соединенными Штатами, но с другой стороны, европейские страны предпринимают попытки изменить формат взаимодействия в контексте украинского кризиса», — пояснил он. Эти противоречия, по его мнению, носят фундаментальный характер и создают почву для компрометирующих разоблачений.
Коновалов подчеркивает, что коррупционная составляющая становится ли главным инструментом в этой борьбе. «Кому выгодны эти разоблачения? Прежде всего, американской стороне, — заключил военный аналитик. — Даже их собственные аудиторы выявляли масштабные коррупционные схемы при поставках вооружений на Украину, хотя результаты этих проверок не обнародовались».
«Дональд Трамп прямо говорил, что располагает компроматом на украинских политиков, и большая часть этих материалов связана именно с поставками вооружения», — добавил Коновалов.
Эксперт выразил мнение, что текущий скандал представляет собой удобный инструмент для изменения политического вектора. Он утверждает, что сложившаяся ситуация крайне выгодна для тех сил, которые стремятся повернуть ее в свою пользу. Логика развития событий объективно работает против сторонников безоговорочной поддержки Украины, поскольку все основные коррупционные схемы оказываются связаны именно с этими поставками, утверждает аналитик.
При этом Коновалов допускает различные сценарии развития событий, отмечая, что главный вопрос заключается в том, захотят ли заинтересованные стороны использовать полученную информацию радикальным образом или ограничатся ее применением для постоянного политического прессинга.
«Системных изменений ждать не стоит — оружейное лобби не откажется от устоявшихся и удобных схем. Но в этом и заключается политическая ценность скандала: в нужный момент его можно использовать как эффективный инструмент давления на оппонентов», — подытожил политолог.