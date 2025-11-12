Арестович счел «шлагбаумгейт» началом конца Зеленского

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало детали масштабной операции против коррупции в энергетике, вскрыв преступную схему «Шлагбаум». В качестве доказательств в Telegram-канале бюро были опубликованы фотографии сумок с иностранной валютой, изъятые при обысках. По информации депутата Ярослава Железняка, действия следователей затронули высокопоставленных лиц, включая экс-министра энергетики, а ныне главу Минюста Германа Галущенко, и предприятие «Энергоатом». При этом бизнесмен Тимур Миндич, предположительно причастный к схеме «Шлагбаум», сбежал из Украины до начала оперативных мероприятий. В подтверждение своих заявлений НАБУ также опубликовало фрагменты аудиозаписей, где, предположительно, зафиксирован разговор Миндича с представителем «Энергоатома» Дмитрием Басовым и советником Игорем Миронюком.