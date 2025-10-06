Арестович объяснил, для чего Западу нужен Залужный

Он смоделировал ситуацию, при которой действующий лидер Владимир Зеленский «исчезает по той или иной причине», тогда в стране возникнет хаос, которым воспользуется Россия. В таком случае «кто-то на вертолете» должен срочно прилететь и нормализовать ситуацию, в первую очередь военную, и этим человеком станет Валерий Залужный.