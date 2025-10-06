Популярные темы
Арестович объяснил, для чего Западу нужен Залужный

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак» заявил, что бывший главком ВСУ и посол в Лондоне Валерий Залужный необходим Западу, чтобы продолжать конфликт с Россией.

Источник: AP 2024

«Для того, чтобы продолжать воевать с Россией. Потому что нужен перманентный Афганистан. Британия с Россией играют в “третью большую игру”. Игра заключается в том, что Британская Империя должна продолжать существовать, а Российская — не должна восстановиться.

Он смоделировал ситуацию, при которой действующий лидер Владимир Зеленский «исчезает по той или иной причине», тогда в стране возникнет хаос, которым воспользуется Россия. В таком случае «кто-то на вертолете» должен срочно прилететь и нормализовать ситуацию, в первую очередь военную, и этим человеком станет Валерий Залужный.

Экс-главком ВСУ является «безальтернативной фигурой», утверждает Арестович.

До этого посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после слухов о его подготовке к выборам снова обошел президента страны Владимира Зеленского в рейтинге доверия граждан.