«Арестовать подонков»: Трамп разрешил иммиграционной службе защищаться «любыми необходимыми средствами»

На территории Glass House Farms в Камарильо федеральные агенты в масках применили меры по сдерживанию толпы, включая слезоточивый газ, чтобы подавить протест, в ответ на что в них начали бросать кирпичи. Агенты провели еще один рейд на территорию Glass House Farms в Карпинтерии, в 55 км вверх по побережью. По данным федеральных иммиграционных властей, в ходе обоих рейдов было арестовано около 200 подозреваемых иммигрантов без документов, а работник фермы получил смертельные травмы, упав с крыши.