«Арестовать подонков»: Трамп разрешил иммиграционной службе защищаться «любыми необходимыми средствами»

Приказ был отдан после того, как рейды в Калифорнии привели к столкновениям с протестующими и стрельбе возле центра содержания под стражей в Техасе.
Дональд Трамп дал «полное разрешение» федеральным иммиграционным агентам защищать себя после серии столкновений с протестующими, в том числе во время рейдов правоохранительных органов на двух калифорнийских фермах по выращиванию наркотиков, пишет The Guardian.
«Я даю полное разрешение Ice защищать себя так же, как они защищают общественность», — написал Трамп в пятницу в социальной сети Truth, добавив, что он дал указание министру внутренней безопасности Кристи Ноэм и начальнику пограничной службы Тому Хоману арестовывать протестующих против иммиграции и таможенного контроля (Ice), которые препятствуют работе иммиграционных правоохранительных органов.
Трамп велел администраторам «проинструктировать всех сотрудников Ice, Национальной безопасности или любых других правоохранительных органов, в которых бросают камни, кирпичи или совершают любые другие формы нападения, остановить свои машины и арестовать этих подонков, используя все необходимые для этого средства».
Президент, по-видимому, имел в виду инцидент, произошедший в четверг, когда федеральные агенты вступили в столкновение с протестующими во время иммиграционных рейдов на двух фермах в калифорнийском округе Вентура, к северу от Лос-Анджелеса, пишет The Guardian.
На территории Glass House Farms в Камарильо федеральные агенты в масках применили меры по сдерживанию толпы, включая слезоточивый газ, чтобы подавить протест, в ответ на что в них начали бросать кирпичи. Агенты провели еще один рейд на территорию Glass House Farms в Карпинтерии, в 55 км вверх по побережью. По данным федеральных иммиграционных властей, в ходе обоих рейдов было арестовано около 200 подозреваемых иммигрантов без документов, а работник фермы получил смертельные травмы, упав с крыши.
Помощник министра внутренней безопасности Триша Маклафлин позже рассказала Fox News Digital, что пострадавший мужчина не находился под стражей, хотя правоохранительные органы его не преследовали, этот человек забрался на крышу теплицы и упал с высоты 30 футов. Полиция штата Калифорния немедленно вызвала медиков на место происшествия, чтобы оказать ему помощь как можно быстрее.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что действия администрации Трампа были «бесчеловечными», а ее тактика «вызывает хаос, страх и террор в наших сообществах на каждом шагу».
Позже офис Ньюсома опубликовал сообщение в ответ на твит Стивена Миллера, заместителя главы администрации Белого дома по политическим вопросам и советника по внутренней безопасности: «Этот фашистский ублюдок в Вашингтоне продолжает свои нападки на демократию и Конституцию, а также свои попытки заменить суверенитет народа автократией».
Двойные рейды в Калифорнии были проведены вопреки указаниям Татума Кинга, высокопоставленного сотрудника Ice, руководителям региональных отделов расследований национальной безопасности, которые предписывали им прекратить действия иммиграционных служб на рабочем месте, если они не связаны с уголовными расследованиями.
«С сегодняшнего дня, пожалуйста, приостановите все расследования/операции правоохранительных органов в сельском хозяйстве (включая аквакультуру и мясокомбинаты), ресторанах и действующих отелях», — написал Кинг в своем руководстве в прошлом месяце.
Но рейды продолжаются, а также столкновения между протестующими и федеральными агентами, пишет The Guardian.
На прошлой неделе 10 человек были арестованы по обвинению в покушении на убийство в связи со стрельбой возле центра заключения «Прериленд» в Альварадо, штат Техас. Полицейский был ранен в шею во время того, что, по словам американских прокуроров, было «спланированной засадой», устроенной нападавшими, одетыми в черную одежду военного стиля.
Одиннадцатый подозреваемый, Даниэль Роландо-Санчес Эстрада, является мужем одной из предполагаемых нападавших и был арестован по обвинению в заговоре с целью фальсификации улик при попытке получить ордер на обыск, согласно сообщению Ice в соцсетях. Он якобы вел «мятежную пропаганду».
ФБР заявило в пятницу, что разыскивает 12-го человека, участвовавшего в засаде 4 июля, назвав подозреваемого как Бенджамина Ханила Сонга, бывшего резервиста Корпуса морской пехоты. Полиция заявляет, что его следует считать вооруженным и опасным.
Три дня спустя, 7 июля, мужчина с винтовкой и тактическим снаряжением был застрелен полицией после того, как он открыл огонь на посту пограничного патруля в Макаллене, штат Техас, недалеко от американо-мексиканской границы.
Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности, в результате нападения были ранены два офицера и сотрудник пограничного патруля, в том числе один был ранен в колено. Полиция установила личность подозреваемого — это 27-летний Райан Льюис Москеда.
В своем заявлении Трамп сказал, что он наблюдал за рейдами в Калифорнии «с недоверием, когда БАНДИТЫ яростно бросали камни и кирпичи в сотрудников ICE, когда они двигались по проезжей части в своей машине и/ или служебном транспортном средстве. Этим совершенно новым машинам был нанесен огромный ущерб. Я точно знаю, что этим полицейским нелегко допустить, чтобы это произошло, поскольку это демонстрирует полное неуважение к ЗАКОНУ И ПОРЯДКУ».
Годовой бюджет Ice увеличится примерно с $8 млрд до примерно $28 млрд в соответствии с законопроектом Трампа о расходах, подписанным ранее в этом месяце, с планами нанять 10 000 новых агентов и стать самым финансируемым правоохранительным органом, отмечает The Guardian.