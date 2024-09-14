Арестованы люди, укравшие картину Бэнкси из музея Grove в Лондоне

Сообщается, что полиция взяла под стражу 47-летнего Ларри Фрейзера и 53-летнего Джеймса Лава. Известно, что обвиняемые уже предстали перед магистратским судом Уимблдона, после чего их выпустили под залог. Теперь они должны предстать 9 октября перед Королевским судом Кингстона.