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Арестованы люди, укравшие картину Бэнкси из музея Grove в Лондоне

Из лондонского музея Grove 8 сентября была украдена знаменитая картина Бэнкси «Девушка с воздушным шаром». 13 сентября стало известно, что картина возвращена, а причастные к краже арестованы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: архив Клеменса Билана/EPA-EFE

8 сентября из галереи Grove в Лондоне была похищена картина местного художника Бэнкси «Девушка с воздушным шаром». А уже в пятницу лондонская столичная полиция арестовала двух мужчин, предъявив им обвинение в краже со взломом. Украденная картина была возвращена.

Сообщается, что полиция взяла под стражу 47-летнего Ларри Фрейзера и 53-летнего Джеймса Лава. Известно, что обвиняемые уже предстали перед магистратским судом Уимблдона, после чего их выпустили под залог. Теперь они должны предстать 9 октября перед Королевским судом Кингстона.

Бэнкси — псевдоним анонимного уличного художника, известного во всем мире своими стрит-артами, картинами и трафаретными рисунками.

Недавно работы художника были представлены в лондонской галерее Grove на выставке, которая открылась в конце августа и закрылась в пятницу 13 сентября.

Представители музея Grove сообщили, что на момент кражи со взломом в экспозиции находились произведения искусства на общую сумму более $2,3 млн (~ 206 млн рублей). По оценкам экспертов, только украденная картина Бэнкси оценивается более чем в $354 тыс долларов (~ 32 млн рублей).

Кстати, этим летом Бэнкси завершил уличную серию работ с животными в Лондоне.