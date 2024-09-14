Арестованы люди, укравшие картину Бэнкси из музея Grove в Лондоне

8 сентября из галереи Grove в Лондоне была похищена картина местного художника Бэнкси «Девушка с воздушным шаром». А уже в пятницу лондонская столичная полиция арестовала двух мужчин, предъявив им обвинение в краже со взломом. Украденная картина была возвращена.
Сообщается, что полиция взяла под стражу 47-летнего Ларри Фрейзера и 53-летнего Джеймса Лава. Известно, что обвиняемые уже предстали перед магистратским судом Уимблдона, после чего их выпустили под залог. Теперь они должны предстать 9 октября перед Королевским судом Кингстона.
Недавно работы художника были представлены в лондонской галерее Grove на выставке, которая открылась в конце августа и закрылась в пятницу 13 сентября.
Представители музея Grove сообщили, что на момент кражи со взломом в экспозиции находились произведения искусства на общую сумму более $2,3 млн (~ 206 млн рублей). По оценкам экспертов, только украденная картина Бэнкси оценивается более чем в $354 тыс долларов (~ 32 млн рублей).
Кстати, этим летом Бэнкси завершил уличную серию работ с животными в Лондоне.