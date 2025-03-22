Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру

Магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Зачастую им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей.
Как сообщили агентству в фирме, на прошлой неделе их ассортимент пополнился красной лососевой икрой. Банка в четверть килограмма обойдется в 3600 рублей, за эти средства магазин обещает «самую качественную и свежую икру от надежного поставщика».
Там добавили, что подобный товар стал доступен для заказа в первую очередь по просьбе находящихся в СИЗО дам, так как икра положительно сказывается на женском здоровье. «Мы это сделали, несмотря на некоторые дополнительные трудности», — отметили в компании.
Как рассказал РИА Новости опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин, заказ в СИЗО еды — уже довольно давно обыденная история для Москвы.
«Некоторые каждый день заказывают себе полный рацион, то есть завтрак-обед-ужин, разве что стоимость продуктов и блюд немного завышена в сравнении с привычными нам ценами. Доставляют чуть ли не каждый день продукты в СИЗО, большая машина приезжает к изоляторам рано утром, идет разгрузка. Заказ приходит быстро — в течение трех дней — но иногда что-то могут и не доставить», — рассказал собеседник агентства.
В то же время на заказ есть ограничение в 30 килограммов в месяц, добавил эксперт.
«Правда, вот такие ежедневные рационы часто не входят в эти ограничения, учитываются лишь товары и продукты как из магазина, так и принесенные родственниками. Сотрудники СИЗО часто рекомендуют заказывать близким обвиняемых продукты и товары именно через магазин, а не приносить вручную, чтобы избежать дополнительных проверок. Тем не менее, иногда родные могут что-то напутать в заявке на сайте, заказать 16 килограммов киви вместо 1,6 килограмма, или десятки литров воды, это реальные случаи. Тогда лимит в 30 килограммов быстро исчерпывается», — пояснил Рощин.
Он отметил, что ждет такого же удобного решения с лекарствами для содержащихся СИЗО, так как их доставка обвиняемым не всегда проходит гладко и быстро.