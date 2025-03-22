Арестованные в Подмосковье смогут покупать красную икру

«Правда, вот такие ежедневные рационы часто не входят в эти ограничения, учитываются лишь товары и продукты как из магазина, так и принесенные родственниками. Сотрудники СИЗО часто рекомендуют заказывать близким обвиняемых продукты и товары именно через магазин, а не приносить вручную, чтобы избежать дополнительных проверок. Тем не менее, иногда родные могут что-то напутать в заявке на сайте, заказать 16 килограммов киви вместо 1,6 килограмма, или десятки литров воды, это реальные случаи. Тогда лимит в 30 килограммов быстро исчерпывается», — пояснил Рощин.