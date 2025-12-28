Арестанты в СИЗО получат возможность попроситься к психологу

Владимир Груздев добавил, что обвиняемые и подозреваемые в СИЗО имеют право на обращение к психологу УИС за психологической помощью лично или через любого работника УИС в устной или письменной форме. Факт обращения подозреваемого или обвиняемого регистрируется психологом УИС в журнале учета лиц, обратившихся за психологической помощью.