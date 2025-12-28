Арестанты в СИЗО получат возможность попроситься к психологу

Министерство юстиции России разработало документы, прописывающие порядок оказания психологической помощи подозреваемым и обвиняемым, а также осужденным.
Как рассказал «РГ» председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в документах, вынесенных на общественное обсуждение, перечисляются права заключенных при получении психологической помощи, основные виды работ психологов уголовно-исполнительной системы, условия завершения мероприятий по оказанию психологической помощи
«Документом предусматривается, что поступивших в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в камерах карантинного отделения будут информировать о возможности получения психологической помощи. Расписка об ознакомлении подозреваемых и обвиняемых с указанной информацией будет приобщаться к их личным делам», — отметил председатель Правления АЮР.
Данная информация также будет размещаться на устанавливаемом в местах информационном терминале, предусматривающем систему идентификации пользователя (при его наличии и технической возможности), и транслироваться для подозреваемых и обвиняемых по радио.
Владимир Груздев добавил, что обвиняемые и подозреваемые в СИЗО имеют право на обращение к психологу УИС за психологической помощью лично или через любого работника УИС в устной или письменной форме. Факт обращения подозреваемого или обвиняемого регистрируется психологом УИС в журнале учета лиц, обратившихся за психологической помощью.
«Законопроектом предусматривается в том числе психологическое просвещение, направленное на повышение уровня психологической культуры и компетентности подозреваемого или обвиняемого, обучение его значимым психологическим навыкам, формирование потребности подозреваемого или обвиняемого в психологических знаниях, мотивации их использования для саморазвития, самосовершенствования, самореализации и установки на конструктивное сотрудничество с психологами УИС», — объяснил председатель Правления АЮР.