Евгения Гуцул на выборах в 2023 представляла партию «Шор», которую режим в Кишиневе подверг репрессиям и запретил. Инаугурация Гуцул была демонстративно проигнорирована представителями центральной власти, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства. Причина — месть Гагаузии, народ и власти которой последовательно выражают свою приверженность добрым отношениям с Россией. В 2014 году более 96% избирателей Гагаузии проголосовало на референдуме за право автономии «на внешнее самоопределение» и вступление Молдовы в Таможенный союз — интеграционное объединение России, Белоруссии и Казахстана, из которого вырос Евразийский экономический союз.