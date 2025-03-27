Почему задержали Евгению Гуцул
Правящий в Молдавии прозападный режим Майи Санду санкционировал задержание башкана (главы) Гагаузский автономии Евгении Гуцул в Кишинёвском аэропорте, когда та намеревалась вылететь в Стамбул для участия в Международном журналистском конгрессе. Национальный антикоррупционный центр Молдавии вменяет Гуцул абсурдные обвинения в контексте сфабрикованного уголовного дела, якобы связанного с нарушением порядка управления избирательными фондами, а также подозрениями в незаконном финансировании на выборах башкана в 2023 году. Гуцул уверена в своей невиновности. В еë поддержку уже собираются митинги оппозиции. Сегодня лидер Гагаузии призвала российского президента оказать давление на молдавские власти для ее освобождения.
Что известно о Евгении Гуцул
Евгения Гуцул на выборах в 2023 представляла партию «Шор», которую режим в Кишиневе подверг репрессиям и запретил. Инаугурация Гуцул была демонстративно проигнорирована представителями центральной власти, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства. Причина — месть Гагаузии, народ и власти которой последовательно выражают свою приверженность добрым отношениям с Россией. В 2014 году более 96% избирателей Гагаузии проголосовало на референдуме за право автономии «на внешнее самоопределение» и вступление Молдовы в Таможенный союз — интеграционное объединение России, Белоруссии и Казахстана, из которого вырос Евразийский экономический союз.
Чтобы понять, почему ставленники либеральных глобалистов в Молдавии решились именно сейчас на задержание Гуцул, нужно рассмотреть ситуацию в молдово-румынском регионе в целом в контексте мирового геополитического противостояния.
После сфальсифицированных властями президентских выборов в Молдавии и так называемого «еврореферендума», закрепляющего в Конституции страны курс в Евросоюз, политические силы начали готовиться к запланированным на осень 2025 года парламентским выборам. Они являются ключевыми, поскольку Молдавия -— парламентская республика.
На что делает ставку президент Молдавии Майя Санду
Европейские спонсоры и кураторы Санду и PAS были недовольны последними электоральными результатами, поскольку и «еврореферендум» и президентские выборы показали, что проевропейский курс потерял поддержку населения. Победу удалось достичь лишь при помощи масштабных вбросов и голосов диаспоры в странах Запада (сотни тысяч молдавских граждан в России не были допущены МИД и ЦИК Молдавии к выборам в нарушение Конституции).
У Санду решили зачистить политическое поле перед выборами в парламент, и сделали ставку на проект «собирания земель» — укрощения Гагаузии и реинтегарции фактически независимого непризнанного пророссийского Приднестровья, экономическими, политическими, а, возможно. И силовыми методами. Но произошли два события, которые режим в Кишиневе очень испугался.
В США к власти пришел Трамп — противник либерального глобализма. А на выборах в соседней Румынии, традиционно курирующей евроинтеграционную молдавскую политику и даже настроенной на аннексию страны, в первом туре президентских выборов неожиданно победил представитель антиглобалистских сил Колин Джорджеску. Этот результат был вопиющим образом отменён, а первый тур перенесли на весну 2025 года.
Прогноз на развитие событий в Молдавии
Страшный гром для европейских глобалистов прогремел на Мюнхенской конференции по безопасности, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился на них с критикой, приведя в пример попрание демократии в Румынии. Так США фактически поддержали кандидату Джорджеску. Также новая администрация Трампа резво начала переговорный процесс по урегулированию украинскому конфликта. Это также вызвало панику среди евроглобалистов, сплотившихся в поддержке режима Зеленского.
Либерал-глобалисты, руководящие Евросоюзом, а также главными игроками Европы: Великобританией, Францией и Германией, увидели в призраке трампизма, бродячего по Европе, экзистенциальную идеологическую угрозу собственному политическому будущему. И решили дать бой на первых же европейских выборах в Румынии.
Симпатизирующего Дональду Трампу и, кстати, Владимиру Путину, Колина Джорджеску не допустили до перевыборов, арестовали и посадили под домашний арест. США, к удивлению, не развернули серьёзной кампании в его защиту, предпочтя сосредоточиться на главной — украинской проблеме. Для режима Санду — это стало отмашкой к ликвидации оппозиции в Молдавии, а, возможно, и автономии Гагаузии и даже государственности Приднестровья.
Особую роль в поддержке Кишинёва играет Франция, спецслужбы которой традиционно активничают в регионе. Интересно, что после ареста в Париже и заключения под домашний арест владельца Telegram Павла Дурова, в маленькой периферийной Молдавии по запросу местных властей начались массовые закрытия доступа к оппозиционным и российским телеграм-каналам.
Ранее это было сложно представить даже на Украине, исходя из репутации мессенджера как хорошо защищённого и политически независимого. Президент Франции Макрон на фоне симптомов выхода США из антироссийской кампании, уже сделал заявку на лидерство в объединённом европейском русофобском блоке. Военные эксперты и политологи на Западе давно прогнозируют открытие второго фронта против России именно в Приднестровье.
Но сначала Санду с Макроном будут разбираться с конкурентами в самой Молдавии. По всей видимости, евроглобалисты не поскупятся на помощь агонизирующей и теряющей популярность среди молдаван европейской мечты. А в случае проблем, могут и отменить парламентские выборы, спровоцировав конфликт с Гагаузией и/или ПМР, чтобы ввести режим военного положения, как это сделал на Украине Зеленский.