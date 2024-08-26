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Арест Дурова послужил поводом для шуток в Интернете

После недавнего ареста создателя ВКонтакте и CEO Telegram Павла Дурова пользователи соцсетей запустили хештег #FreeDurov и массово начали публиковать тематические мемы.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
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24 августа в аэропорту Парижа «Ле Бурже» французские спецслужбы задержали предпринимателя и программиста Павла Дурова. Ему предъявлены обвинения в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям и по финансовым преступлениям.

Обескураженные пользователи социальных сетей, узнав о случившемся, запустили хештег в поддержку Дурова (#FreeDurov) и начали массово публиковать мемы об аресте. «Увидеть Париж и умереть», «Холоп из Парижа», «Попался, Дуров!», — пестрят комичные изображения на просторах Интернета.

Собрали подборку самых «забавных» мемов, чтобы вы оставались ВФокусе.