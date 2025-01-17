Арендаторы жилья теперь смогут самостоятельно оплачивать коммуналку

«Оценить удобство приложения уже смогли более 8 млн россиян. Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем в “Госуслуги Дом”, не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, его слова приводит пресс-служба.