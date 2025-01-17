Арендаторы жилья теперь смогут самостоятельно оплачивать коммуналку

С начала января доступна версия 3.8.0, которая позволяет собственникам жилья выдавать гостевой доступ арендаторам и родственникам. Это значит, что теперь они могут самостоятельно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги.
«Оценить удобство приложения уже смогли более 8 млн россиян. Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем в “Госуслуги Дом”, не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы воспользоваться новыми возможностями, собственнику нужно выдать гостевой доступ, указав номер телефона гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах. Гости смогут передавать показания, оплачивать услуги и обращаться в управляющие организации, но не смогут участвовать в голосованиях собственников.
Кроме того, обновление теперь доступно и для владельцев индивидуальных жилых домов, что расширяет функционал приложения для более 17 млн таких домов в стране. Новые функции доступны в последней версии приложения..
Ранее сообщалось, что мошенники для взлома мобильных телефонов стали просить своих жертв установить новые приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ.