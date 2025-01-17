Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арендаторы жилья теперь смогут самостоятельно оплачивать коммуналку

Минстрой России представил обновление мобильного приложения «Госуслуги Дом», позволяющее арендаторам и временным жильцам самостоятельно управлять оплатой счетов и передачей показаний счетчиков, не привлекая собственника, сообщили в пресс-службе министерства.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

С начала января доступна версия 3.8.0, которая позволяет собственникам жилья выдавать гостевой доступ арендаторам и родственникам. Это значит, что теперь они могут самостоятельно передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги.

«Оценить удобство приложения уже смогли более 8 млн россиян. Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем в “Госуслуги Дом”, не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения», — отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, его слова приводит пресс-служба.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, собственнику нужно выдать гостевой доступ, указав номер телефона гостя, связанный с его аккаунтом на Госуслугах. Гости смогут передавать показания, оплачивать услуги и обращаться в управляющие организации, но не смогут участвовать в голосованиях собственников.

Кроме того, обновление теперь доступно и для владельцев индивидуальных жилых домов, что расширяет функционал приложения для более 17 млн таких домов в стране. Новые функции доступны в последней версии приложения..

Ранее сообщалось, что мошенники для взлома мобильных телефонов стали просить своих жертв установить новые приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ.