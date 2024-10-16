Аренда, уйми свои цены: стоит ли ждать снижения стоимости съемного жилья

— Сейчас рынок аренды уперся в возможность жильцов платить, — пояснил он. — Стремительного роста зарплат не наблюдается. А цены между тем все растут — в том числе в связи с ростом курса доллара. Арендаторы оказываются в ситуации, когда просто не могут позволить себе снять приличное жилье. Поэтому, я думаю, сначала спрос сместится в сторону комнат в коммуналках и студий, а потом, после Нового года, цены на квартиры упадут.