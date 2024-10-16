Аренда, уйми свои цены: стоит ли ждать снижения стоимости съемного жилья

Согласно данным крупного портала недвижимости, в этом году аренда жилья в Москве подорожала на 33−35 процентов. К концу сентября стоимость расти почти перестала. Цена аренды однокомнатной квартиры в Москве сейчас составляет в среднем 45−50 тысяч рублей, «двушки» — 70−80 тысяч, «трешки» — 90−100 тысяч рублей.
— Стоимость будет высокой до тех пор, пока Центробанк РФ не снизит ключевую ставку и, соответственно, не упадут ставки по ипотеке, которые сейчас достигли уже 21−23 процентов, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский. — До последнего времени по ипотеке покупались 70−80 процентов квартир в Москве. Сейчас программа настолько дорогая, что ежемесячный взнос стал для большинства потенциальных покупателей неподъемным. Логично, что они переключились на аренду квартир.
Пробуем сэкономить
— Как только цены на аренду выросли, люди стали чаще снимать жилье в складчину. Скажем, две пары — просторную двухкомнатную квартиру, — рассказывает «ВМ» член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов. — Популярность набирают сайты и группы в соцсетях, где люди ищут партнеров по аренде.
Второй способ сэкономить, по словам эксперта, аренда жилья в ближнем Подмосковье, рядом со станцией электрички, а лучше МЦД.
— Если вы работаете на севере Москвы, можно снять жилье в Долгопрудном или даже Лобне. И добираться будет быстрее, чем, скажем, из Зябликова на метро, — пояснил Максим Свиридов.
Хороший способ сэкономить — снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию. Меньше комфорта, но и затрат тоже.
Что дальше?
— Снижения ключевой ставки до конца года мы не увидим, а значит, ипотека не подешевеет, и аренда тоже, — считает Извольский.
Максим Свиридов настроен оптимистичнее.
— Сейчас рынок аренды уперся в возможность жильцов платить, — пояснил он. — Стремительного роста зарплат не наблюдается. А цены между тем все растут — в том числе в связи с ростом курса доллара. Арендаторы оказываются в ситуации, когда просто не могут позволить себе снять приличное жилье. Поэтому, я думаю, сначала спрос сместится в сторону комнат в коммуналках и студий, а потом, после Нового года, цены на квартиры упадут.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Попов, руководитель «ЦИАН. Аналитики»:
— Замедление роста стоимости арендных ставок привело к увеличению предложения квартир, наметившемуся с конца августа. На рынок долгосрочной аренды вышли собственники посуточных квартир, а также часть продавцов вторичного жилья, которые решили переждать период слабого спроса и начали свои квартиры сдавать.