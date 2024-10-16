Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аренда, уйми свои цены: стоит ли ждать снижения стоимости съемного жилья

Стоимость аренды жилья в Москве побила рекорды. Найти приличный вариант дешевле 50 тысяч — задача совсем нелегкая. Однако на днях эксперты заявили: ажиотаж прошел, рост цен закончился. Но надолго ли? «Вечерняя Москва» выяснила, что происходит на столичном рынке аренды жилья.

Источник: dom.mail.ru

Согласно данным крупного портала недвижимости, в этом году аренда жилья в Москве подорожала на 33−35 процентов. К концу сентября стоимость расти почти перестала. Цена аренды однокомнатной квартиры в Москве сейчас составляет в среднем 45−50 тысяч рублей, «двушки» — 70−80 тысяч, «трешки» — 90−100 тысяч рублей.

— Стоимость будет высокой до тех пор, пока Центробанк РФ не снизит ключевую ставку и, соответственно, не упадут ставки по ипотеке, которые сейчас достигли уже 21−23 процентов, — пояснил финансовый аналитик Артем Извольский. — До последнего времени по ипотеке покупались 70−80 процентов квартир в Москве. Сейчас программа настолько дорогая, что ежемесячный взнос стал для большинства потенциальных покупателей неподъемным. Логично, что они переключились на аренду квартир.

Пробуем сэкономить

— Как только цены на аренду выросли, люди стали чаще снимать жилье в складчину. Скажем, две пары — просторную двухкомнатную квартиру, — рассказывает «ВМ» член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов. — Популярность набирают сайты и группы в соцсетях, где люди ищут партнеров по аренде.

Второй способ сэкономить, по словам эксперта, аренда жилья в ближнем Подмосковье, рядом со станцией электрички, а лучше МЦД.

— Если вы работаете на севере Москвы, можно снять жилье в Долгопрудном или даже Лобне. И добираться будет быстрее, чем, скажем, из Зябликова на метро, — пояснил Максим Свиридов.

Хороший способ сэкономить — снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию. Меньше комфорта, но и затрат тоже.

Что дальше?

— Снижения ключевой ставки до конца года мы не увидим, а значит, ипотека не подешевеет, и аренда тоже, — считает Извольский.

Максим Свиридов настроен оптимистичнее.

— Сейчас рынок аренды уперся в возможность жильцов платить, — пояснил он. — Стремительного роста зарплат не наблюдается. А цены между тем все растут — в том числе в связи с ростом курса доллара. Арендаторы оказываются в ситуации, когда просто не могут позволить себе снять приличное жилье. Поэтому, я думаю, сначала спрос сместится в сторону комнат в коммуналках и студий, а потом, после Нового года, цены на квартиры упадут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Алексей Попов, руководитель «ЦИАН. Аналитики»:

— Замедление роста стоимости арендных ставок привело к увеличению предложения квартир, наметившемуся с конца августа. На рынок долгосрочной аренды вышли собственники посуточных квартир, а также часть продавцов вторичного жилья, которые решили переждать период слабого спроса и начали свои квартиры сдавать.